Pichetto pidió que el peronismo escuche a Cristina Kirchner y defendió la continuidad de las PASO

Pichetto sostuvo que el peronismo debe reconocer el liderazgo político que mantiene Cristina Kirchner.

El diputado afirmó que la principal discusión del justicialismo debe centrarse en un programa de gobierno.

Defendió la continuidad de las PASO como mecanismo para definir candidaturas.

Consideró que las primarias favorecen la unidad partidaria después de la competencia interna.

También cuestionó la creciente judicialización de los ex presidentes argentinos.

Sus declaraciones se producen en medio del debate sobre la reorganización del peronismo y la reforma electoral impulsada por el Gobierno.

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto volvió a pronunciarse sobre el proceso de reorganización del peronismo y sostuvo que el espacio debe reconocer el peso político que conserva Cristina Kirchner dentro del movimiento. Al mismo tiempo, defendió la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), al considerarlas una herramienta central para ordenar la competencia interna y fortalecer la unidad partidaria.

Las declaraciones del legislador se producen en un contexto de creciente debate dentro del justicialismo respecto de la estrategia electoral para los próximos comicios presidenciales y mientras el Gobierno nacional impulsa una reforma política que contempla la suspensión o eliminación de las elecciones primarias.

Para Pichetto, el principal desafío del peronismo no pasa exclusivamente por la definición de liderazgos, sino por la construcción de una propuesta de gobierno capaz de responder a los desafíos que enfrenta el país. En ese sentido, consideró que la discusión interna debe orientarse hacia un programa político antes que a los posicionamientos ideológicos de los distintos sectores que integran el espacio.

El diputado sostuvo que las fuerzas políticas modernas deben debatir proyectos y objetivos de gestión, y señaló que el peronismo necesita consolidar una plataforma común que permita articular las distintas expresiones que conviven dentro del movimiento.

En ese marco, afirmó que resulta imposible desconocer la influencia que continúa ejerciendo Cristina Kirchner sobre una parte significativa del electorado peronista. Según expresó, la ex presidenta mantiene un importante nivel de respaldo político y cualquier estrategia de reorganización del espacio deberá contemplar ese dato de la realidad.

Para el legislador, la discusión interna no puede construirse ignorando a los dirigentes con mayor representación, independientemente de las diferencias que puedan existir entre los distintos sectores del peronismo.

Otro de los ejes abordados por Pichetto fue el futuro de las PASO. El diputado manifestó su respaldo a la continuidad del mecanismo electoral y afirmó que las primarias constituyen una herramienta fundamental para definir candidaturas mediante procedimientos democráticos.

A su entender, las elecciones primarias permiten canalizar las diferencias internas de manera institucional y ofrecen la posibilidad de alcanzar una posterior unidad partidaria sobre la base del resultado surgido de las urnas.

Sus declaraciones cobran relevancia en momentos en que el oficialismo busca avanzar con una reforma electoral que modificaría el sistema vigente y que actualmente es objeto de intensas negociaciones entre el Gobierno, los gobernadores y distintos bloques parlamentarios.

Además del debate político, Pichetto también se refirió al papel que desempeña la Justicia respecto de los ex presidentes argentinos. El legislador expresó preocupación por la creciente judicialización de quienes ejercieron la máxima magistratura y consideró que esa situación merece una reflexión institucional.

En ese sentido, sostuvo que resulta delicado que los ex mandatarios enfrenten de manera recurrente procesos judiciales vinculados con decisiones adoptadas durante el ejercicio de sus funciones, al advertir sobre las consecuencias que ese fenómeno podría generar para el funcionamiento del sistema político.

Asimismo, planteó la necesidad de evitar que la Argentina reproduzca escenarios de inestabilidad institucional registrados en otros países de la región, donde la sucesión de investigaciones y procesos judiciales contra ex presidentes generó fuertes tensiones políticas.

Las declaraciones de Pichetto se producen mientras el peronismo continúa atravesando un proceso de redefinición de liderazgos con vistas a las elecciones presidenciales de 2027. En paralelo, el oficialismo procura reunir los consensos necesarios para avanzar con una reforma del sistema electoral que podría modificar de manera significativa las reglas de competencia.

En ese escenario, el legislador volvió a plantear la necesidad de privilegiar el debate programático, preservar los mecanismos de participación interna y reconocer el peso político de las principales figuras del espacio como condiciones necesarias para reconstruir una propuesta competitiva de cara a los próximos desafíos electorales.