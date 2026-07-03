Luka Modric se despidió de los Mundiales tras la eliminación de Croacia

El Mundial 2026 marcó el final de una de las carreras internacionales más destacadas del fútbol. La eliminación de Croacia en los 16avos de final a manos de Portugal no solo significó la despedida del seleccionado balcánico del torneo, sino también el último partido de Luka Modric con la camiseta croata en una Copa del Mundo.

El conjunto portugués se impuso por 2-1 en un encuentro definido sobre el final. Modric disputó los 90 minutos, pero no pudo evitar la eliminación de su equipo. Del otro lado estuvo Cristiano Ronaldo, con quien compartió una etapa dorada en el Real Madrid, donde conquistaron juntos cuatro títulos de la UEFA Champions League.

Dos décadas al servicio de Croacia

La historia de Modric con la selección comenzó en marzo de 2006, precisamente en un amistoso frente a la Selección Argentina. Desde entonces, el mediocampista nacido en Zadar se convirtió en el gran referente del fútbol croata y en el capitán de una generación histórica.

Se despide como el futbolista con más partidos disputados en la historia de Croacia, con más de 200 presencias, 29 goles y más de 30 asistencias.

Además, fue uno de los pocos jugadores en disputar cinco Copas del Mundo (2006, 2014, 2018, 2022 y 2026). En esta última edición también dejó su marca al asistir un gol frente a Ghana, convirtiéndose en el jugador de mayor edad en dar una asistencia en la historia de los Mundiales.

El líder de la mejor generación croata

Más allá de sus números, Modric fue el principal emblema de la mejor etapa futbolística de Croacia. Bajo su liderazgo, el seleccionado balcánico logró consolidarse entre las potencias internacionales pese a representar a un país de apenas cuatro millones de habitantes.

El punto más alto llegó en Rusia 2018, cuando Croacia alcanzó por primera vez la final de una Copa del Mundo. Aunque cayó 4-2 frente a Francia, aquella campaña quedó en la historia y le permitió a Modric conquistar el Balón de Oro, rompiendo el dominio que durante una década habían ejercido Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Cuatro años más tarde, en Qatar 2022, volvió a conducir a su selección hasta el tercer puesto, reafirmando su vigencia y liderazgo a nivel internacional.

Con la derrota ante Portugal en el Mundial 2026, Luka Modric puso punto final a su recorrido mundialista, cerrando un ciclo de veinte años en los que dejó una huella imborrable en la historia del fútbol croata y del deporte internacional.