La fibra es un nutriente clave para la salud digestiva y metabólica, pero muchas personas no alcanzan la cantidad recomendada. Aunque la espinaca suele asociarse con una alimentación saludable, existen otros alimentos cotidianos que contienen incluso más fibra, según un informe de Vogue respaldado por especialistas.

La gastroenteróloga Martine Cotinat explicó que el aumento del consumo de fibra debe hacerse de forma gradual, ya que incorporarla de golpe puede provocar gases, hinchazón y otras molestias digestivas.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los adultos consuman entre 25 y 30 gramos de fibra al día. Alcanzar esa cantidad favorece el tránsito intestinal y ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas.

Los especialistas también aconsejan priorizar alimentos naturalmente ricos en fibra, en lugar de productos enriquecidos, y recuerdan que la fibra soluble e insoluble cumplen funciones diferentes y complementarias para la salud intestinal.

Aunque la espinaca es una excelente fuente de vitaminas y minerales, Cotinat advirtió que una ingesta insuficiente de fibra puede favorecer el estreñimiento, alterar el microbioma intestinal y debilitar la barrera intestinal. En casos prolongados, incluso podría aumentar el riesgo de algunas enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer.

La naturópata Lydie Palmieri explicó que la fibra soluble, presente principalmente en frutas y verduras, forma un gel en el intestino que ralentiza la absorción de glucosa y otros nutrientes, mientras que la fibra insoluble, abundante en semillas y frutos secos, favorece el tránsito intestinal al actuar como un laxante natural.

Los 7 alimentos con más fibra que la espinaca

1. Semillas de chía

Una cucharada aporta alrededor de 5 gramos de fibra, mientras que 100 gramos contienen unos 34 gramos. Los especialistas recomiendan dejarlas en remojo durante unos 15 minutos para que liberen el mucílago, una fibra soluble beneficiosa para el intestino.

2. Semillas de lino

Aportan 27 gramos de fibra cada 100 gramos y combinan fibra soluble e insoluble. Se aconseja consumirlas molidas, ya que enteras pueden atravesar el sistema digestivo sin aprovecharse correctamente.

3. Alubias blancas

Las legumbres son una excelente fuente de fibra. Las alubias blancas aportan unos 6 gramos de fibra cada 100 gramos y conviene dejarlas en remojo durante 12 horas antes de cocinarlas para mejorar su digestibilidad.

Además, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) destaca que el consumo frecuente de legumbres favorece la microbiota intestinal y puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

4. Lentejas rojas

Son una alternativa ideal para quienes tienen un sistema digestivo sensible, ya que no requieren remojo y se cocinan rápidamente. Aportan unos 8 gramos de fibra cada 100 gramos, además de proteína vegetal y hierro.

5. Almendras

Consumidas con piel, ofrecen más de 3 gramos de fibra por un puñado de 30 gramos, mientras que 100 gramos contienen alrededor de 12 gramos. También ayudan a prolongar la sensación de saciedad.

6. Garbanzos

Son una de las legumbres más fáciles de incorporar a la alimentación diaria. Contienen entre 7 y 8 gramos de fibra cada 100 gramos y destacan por su aporte de fibra soluble, que favorece el equilibrio del microbioma intestinal.

7. Frambuesas

Estas frutas contienen entre 6 y 7 gramos de fibra por cada 100 gramos, principalmente en forma de pectina. Los especialistas recomiendan consumirlas enteras y no en jugos, para aprovechar toda su fibra y evitar un aumento rápido de la glucosa en sangre.

Los expertos coinciden en que mantener un consumo adecuado de fibra contribuye a la salud intestinal, favorece la diversidad del microbioma y ayuda a prevenir distintas enfermedades. La recomendación es incrementar su ingesta de forma progresiva, acompañándola de una buena hidratación para obtener todos sus beneficios.