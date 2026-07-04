Milei confirmó su presencia en Tucumán para los actos por el Día de la Independencia y volverá a coincidir con Villarruel

Javier Milei confirmó su participación en los actos por el Día de la Independencia en Tucumán.

El Presidente volverá a compartir una ceremonia oficial junto a Victoria Villarruel.

Todos los gobernadores fueron invitados, aunque todavía no se confirmó quiénes asistirán.

El viaje contrasta con la suspensión de la visita presidencial ocurrida el 9 de julio de 2025.

Tucumán desplegará un amplio operativo de seguridad para la llegada del mandatario.

La ceremonia central se desarrollará durante la medianoche del 8 de julio en la Casa Histórica de la Independencia.

El presidente Javier Milei participará de los actos centrales por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, que se desarrollarán en la provincia de Tucumán durante la noche del 8 de julio y la madrugada del 9. La confirmación oficial fue comunicada al gobernador Osvaldo Jaldo por la Secretaría General de la Presidencia y puso fin a las especulaciones que se habían generado en torno a la presencia del mandatario en una de las principales celebraciones patrias del país.

De esta manera, el jefe de Estado encabezará nuevamente la tradicional vigilia en la Casa Histórica de la Independencia, escenario donde el año pasado había previsto participar, aunque finalmente suspendió el viaje pocas horas antes de la ceremonia.

En aquella oportunidad, el Gobierno atribuyó la cancelación a las condiciones meteorológicas adversas que afectaban el Área Metropolitana de Buenos Aires y dificultaban el traslado aéreo. Sin embargo, la suspensión también estuvo rodeada de interpretaciones políticas, ya que la convocatoria había recibido un escaso respaldo por parte de los gobernadores, en medio de las tensiones existentes entre las provincias y la administración nacional por cuestiones vinculadas a los recursos federales y distintas decisiones de gestión.

Este año el escenario aparece diferente. El Gobierno nacional volvió a extender invitaciones a todos los mandatarios provinciales para participar de los festejos, aunque todavía no trascendió cuáles confirmarán finalmente su asistencia a la ceremonia que se desarrollará en la capital tucumana.

Uno de los datos políticos más relevantes de la jornada será el nuevo encuentro institucional entre Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, quienes volverán a compartir un acto oficial después de su participación en las celebraciones por el Día de la Bandera realizadas en Rosario.

A diferencia de aquella ocasión, cuando la titular del Senado asistió por iniciativa propia y no integró el acto encabezado por el Presidente, en Tucumán fue invitada oficialmente por el Gobierno provincial y ya confirmó su presencia, por lo que se espera que ambos compartan el mismo espacio protocolar durante la ceremonia.

La coincidencia entre el Presidente y la Vicepresidenta adquiere especial relevancia debido a las diferencias políticas que en distintos momentos quedaron expuestas públicamente entre ambos dirigentes, aunque el acto patrio ofrecerá una nueva imagen institucional de las máximas autoridades nacionales.

La Casa Histórica de la Independencia volverá así a convertirse en el principal escenario de una fecha cargada de simbolismo político. En 2024, ese mismo lugar había sido sede de la firma del denominado Pacto de Mayo, un acuerdo suscripto por Javier Milei junto a 18 gobernadores y acompañado por la presencia de ex presidentes y dirigentes de distintos espacios políticos.

Para esta nueva conmemoración, las autoridades tucumanas ya pusieron en marcha un amplio operativo de seguridad que involucrará a más de 2.000 efectivos policiales, además de controles especiales en los alrededores de la Plaza Independencia y restricciones para la venta y el consumo de bebidas alcohólicas durante el desarrollo de las actividades oficiales.

También se prevé un importante despliegue logístico destinado a garantizar el traslado del Presidente desde el Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo hasta el centro de la capital provincial. El esquema contempla un operativo terrestre complementado con apoyo aéreo, mientras los detalles finales serán coordinados con la Casa Militar.

Si se mantiene un cronograma similar al del año pasado, Javier Milei arribará a Tucumán durante la noche del 8 de julio para dirigirse a la Casa Histórica minutos antes de la medianoche.

La ceremonia incluirá la interpretación del Himno Nacional Argentino, el mensaje presidencial y la firma de las actas protocolares en el histórico Salón de Jura. Posteriormente, el mandatario emprenderá el regreso hacia la residencia oficial de Olivos.

Con la confirmación de su presencia, el Gobierno nacional buscará otorgarle un fuerte contenido institucional a una de las principales fechas del calendario patrio, en un contexto político donde la relación con los gobernadores continúa siendo uno de los ejes centrales de la agenda nacional.