El Gobierno salió al cruce de Carlos Bianco y defendió los datos oficiales sobre la distribución del ingreso

El Gobierno rechazó las críticas de Carlos Bianco sobre la distribución del ingreso.

La Casa Rosada sostuvo que el funcionario bonaerense interpretó de manera incorrecta los datos del INDEC.

El Ejecutivo defendió la evolución de la pobreza, los ingresos y otros indicadores sociales.

También afirmó que la brecha de ingresos se mantuvo estable respecto del año anterior.

La administración bonaerense mantiene una visión crítica sobre el impacto del modelo económico.

La discusión profundiza el enfrentamiento político entre el Gobierno nacional y la gestión de Axel Kicillof.

La Casa Rosada respondió con dureza a las declaraciones del ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, quien había cuestionado la evolución de la distribución del ingreso durante la gestión del presidente Javier Milei. A través de la Oficina de Respuesta Oficial, el Gobierno rechazó sus afirmaciones, sostuvo que contienen una interpretación errónea de las estadísticas públicas y respaldó su posición con datos elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El intercambio se produjo luego de que el funcionario bonaerense afirmara que la brecha entre los sectores de mayores y menores ingresos se profundizó desde el inicio de la actual administración nacional, al sostener que el 10% de la población con mayores recursos percibe ingresos muy superiores a los del 10% de menores ingresos. Además, Bianco cuestionó el rumbo económico del Gobierno y aseguró que el modelo vigente favorece una mayor concentración de la riqueza.

La respuesta oficial no tardó en llegar. Mediante un extenso comunicado difundido en redes sociales, la Oficina de Respuesta Oficial rechazó los cuestionamientos formulados por el ministro bonaerense y sostuvo que las conclusiones difundidas omiten parte de la información contenida en el informe del INDEC correspondiente al primer trimestre de 2026.

En ese mensaje, el Ejecutivo afirmó que los indicadores sociales muestran una evolución diferente a la planteada por Bianco y defendió los resultados obtenidos por el programa económico implementado desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia.

Entre los principales argumentos expuestos, el Gobierno destacó la reducción de los niveles de pobreza registrada en los últimos meses, atribuyéndola al proceso de estabilización macroeconómica, la desaceleración de la inflación y las políticas de equilibrio fiscal impulsadas por la administración nacional.

Asimismo, señaló que, de acuerdo con las estadísticas oficiales, la brecha de ingresos entre los distintos segmentos de la población se mantuvo estable en comparación con igual período del año anterior, tanto en términos de promedio como de mediana, contradiciendo la interpretación realizada por el funcionario bonaerense.

La Casa Rosada también destacó la evolución de los ingresos reales de los trabajadores, particularmente entre los asalariados sin descuentos jubilatorios, al sostener que ese grupo registró una mejora significativa en términos interanuales.

En el tramo final del comunicado, el Gobierno volvió a cuestionar a la administración bonaerense encabezada por Axel Kicillof y sostuvo que las críticas formuladas por sus funcionarios no reflejan los datos oficiales disponibles sobre la evolución de los indicadores económicos y sociales.

Las diferencias entre ambas administraciones vuelven a poner de manifiesto la fuerte disputa política que mantienen el Gobierno nacional y la Provincia de Buenos Aires en torno a la interpretación de la situación económica del país.

Mientras el oficialismo sostiene que las principales variables macroeconómicas muestran una recuperación gradual y que la reducción de la inflación comenzó a traducirse en mejoras sobre distintos indicadores sociales, desde el gobierno bonaerense continúan advirtiendo que la recuperación no alcanza de manera uniforme a todos los sectores y que persisten elevados niveles de desigualdad.

El debate sobre la distribución del ingreso se convirtió en uno de los ejes centrales de la confrontación política entre ambas administraciones y promete seguir ocupando un lugar destacado en la agenda pública, especialmente a medida que se acerquen las definiciones electorales.

En ese escenario, tanto el Gobierno nacional como la administración bonaerense apelan a los datos oficiales para respaldar sus respectivas interpretaciones sobre la evolución de la economía, aunque llegan a conclusiones diferentes respecto del impacto que las políticas económicas tienen sobre el nivel de vida de la población.

La controversia refleja, una vez más, las distintas miradas que existen sobre el desempeño económico del país y sobre los indicadores sociales que marcarán el debate político durante los próximos meses.