El Puerto de Santa Fe supera las 110.000 toneladas movilizadas y afianza su reactivación

El Puerto de Santa Fe continúa mostrando signos de recuperación con un nuevo embarque de 8.000 toneladas de soja que se realiza entre este jueves y el viernes con destino a la terminal agroexportadora de Timbúes. La operación permite consolidar el crecimiento registrado durante el primer semestre de 2026, período en el que la terminal ya movilizó más de 110.000 toneladas de granos.

La carga será trasladada mediante un remolcador y dos barcazas, y pertenece en partes iguales a las cooperativas Videla y San Justo, que aportan 4.000 toneladas cada una.

Desde el Ente Administrador del Puerto de Santa Fe destacaron que este nuevo movimiento refleja el fortalecimiento de la actividad logística y el compromiso del sector productivo con el uso de la infraestructura portuaria provincial.

El presidente del organismo, Leandro González, señaló que la recuperación del puerto responde a una política impulsada por el Gobierno de Santa Fe para volver a convertir a la terminal en una herramienta estratégica para la producción y el desarrollo regional.

Beneficios para la logística

Uno de los aspectos más relevantes de la operación es el impacto sobre el transporte terrestre. Según estimaciones oficiales, el traslado de estas 8.000 toneladas por vía fluvial equivale a retirar unos 300 camiones de las rutas provinciales.

Desde el Ente remarcaron que esta modalidad contribuye a mejorar la seguridad vial, disminuir los costos logísticos y reducir las emisiones generadas por el transporte de cargas.

Además, indicaron que el objetivo es continuar incrementando el volumen de mercadería despachada desde el puerto santafesino para fortalecer su integración con el sistema agroexportador de la región.

Balance positivo del semestre

Con este nuevo embarque, el Puerto de Santa Fe superó las 110.000 toneladas de granos movilizadas durante los primeros seis meses del año. De ese total, más de 43.000 toneladas fueron transportadas mediante la vía fluvial.

Las autoridades portuarias estiman que ese volumen permitió evitar la circulación de más de 1.500 camiones por las rutas de la provincia, con los beneficios que ello representa en materia de tránsito, costos operativos e impacto ambiental.

En paralelo, el Ente Administrador continúa desarrollando obras de infraestructura y trabajos de modernización con el objetivo de mejorar la capacidad operativa de la terminal y consolidar al Puerto de Santa Fe como un punto estratégico para la logística agroindustrial del centro del país.