El Senado de Santa Fe aprobó un proyecto para agilizar acuerdos y modernizar los procesos judiciales

La Cámara de Senadores de Santa Fe aprobó por unanimidad un proyecto de ley que busca simplificar distintos procedimientos judiciales y facilitar los acuerdos entre las partes, con el objetivo de dotar de mayor agilidad y eficiencia al sistema de administración de justicia.

La iniciativa fue presentada por el senador provincial Pablo Verdecchia y recibió el respaldo del cuerpo legislativo luego del análisis y las modificaciones introducidas por la Comisión de Asuntos Constitucionales.

El proyecto consta de nueve artículos y propone cambios en dos normas vigentes. Entre ellos, incorpora un nuevo apartado al artículo 19 de la Ley Nº 5.531, que regula aspectos del procedimiento judicial en ese fuero, con la finalidad de actualizar el marco normativo y adecuarlo a las necesidades actuales del sistema.

Durante los fundamentos de la propuesta se señala que la reforma representa un paso importante hacia la modernización de la Justicia provincial. Además, se advierte que la experiencia cotidiana evidencia la existencia de normas dispersas y superposiciones procesales que generan dificultades para los operadores jurídicos y terminan afectando la eficiencia del servicio judicial.

La iniciativa también modifica la Ley Nº 13.151 de Mediación mediante la derogación del artículo 38, que establecía un marco general para la instancia de mediación obligatoria. Según los argumentos del proyecto, esa disposición resultaba redundante frente a las regulaciones específicas incorporadas en la normativa procesal.

Con la aprobación en el Senado, la propuesta avanza en el proceso legislativo con el objetivo de consolidar un sistema judicial más claro, ágil y adaptado a las actuales demandas de los ciudadanos y de los profesionales del derecho.