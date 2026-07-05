Cecilia Moreau afirmó que las denuncias contra el Gobierno responden a una “matriz” de gestión

Cecilia Moreau sostuvo que las denuncias contra funcionarios oficialistas responden a una misma matriz de gestión.

La diputada afirmó que la salida de Manuel Adorni no modifica el funcionamiento del Gobierno.

La legisladora vinculó distintos casos de presuntas irregularidades dentro del oficialismo.

También cuestionó el impacto económico y social del programa impulsado por Javier Milei.

Moreau criticó las principales reformas aprobadas durante la actual gestión.

La dirigente consideró que esas iniciativas implican un proceso de transformación del rol del Estado.

La diputada nacional de Unión por la Patria, Cecilia Moreau, formuló fuertes cuestionamientos contra la administración del presidente Javier Milei y sostuvo que las denuncias e investigaciones que involucran a distintos funcionarios oficialistas no constituyen hechos aislados, sino que responden, según su interpretación, a un modelo político e institucional impulsado desde el Poder Ejecutivo.

Las declaraciones de la legisladora se produjeron en el marco de la controversia generada por la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete y las acusaciones que rodearon su gestión. Para Moreau, la renuncia del ex funcionario no modifica el funcionamiento del Gobierno ni altera el esquema de decisiones que, a su entender, caracteriza a la actual administración.

En ese sentido, la diputada consideró que el alejamiento de Adorni representa únicamente un cambio formal dentro del Gabinete y afirmó que la estructura política del oficialismo permanece inalterable. Según expresó, las denuncias que alcanzan a distintos integrantes del Gobierno forman parte de una misma lógica de funcionamiento y no pueden analizarse de manera independiente.

Durante sus declaraciones, Moreau sostuvo que las presuntas irregularidades atribuidas a diversos funcionarios y organismos estatales integran un mismo entramado. En ese contexto, mencionó distintos casos que, según afirmó, reflejan una modalidad común dentro del Ejecutivo nacional.

La legisladora argumentó que esas situaciones deben interpretarse como parte de un proceso más amplio y cuestionó el rumbo adoptado por la administración de Javier Milei desde el inicio de su mandato. Además, aseguró que el programa económico implementado por el Gobierno provocó un deterioro significativo en las condiciones sociales y económicas de amplios sectores de la población.

Moreau también amplió sus críticas hacia el conjunto de las reformas promovidas por el oficialismo en el Congreso. A su juicio, las leyes impulsadas durante la actual gestión consolidan un proceso de transformación del Estado que, según sostuvo, favorece intereses privados en detrimento de los recursos públicos.

Entre las iniciativas mencionadas por la diputada se encuentran la Ley Bases, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y otras normas vinculadas con la propiedad de la tierra y la promoción de inversiones. De acuerdo con su análisis, ese paquete legislativo configura un esquema destinado a modificar de manera estructural el rol del Estado en la economía.

La dirigente opositora afirmó que esas herramientas legales otorgan condiciones especialmente favorables para determinados sectores económicos y cuestionó que sus beneficios se proyecten durante varias décadas. En ese marco, sostuvo que las reformas impulsadas por el Gobierno implican una transferencia de recursos y de capacidades estatales hacia actores privados.

Asimismo, Moreau advirtió que ese proceso podría tener consecuencias de largo plazo sobre el patrimonio público y la capacidad de intervención del Estado en áreas consideradas estratégicas para el desarrollo nacional.

Las declaraciones de la diputada se producen en un contexto de fuerte confrontación política entre el oficialismo y la principal fuerza opositora. Mientras el Gobierno sostiene que las reformas aprobadas son necesarias para atraer inversiones, promover el crecimiento económico y reducir el peso del Estado, desde Unión por la Patria insisten en que esas medidas implican una pérdida de herramientas de regulación y de soberanía económica.

En los últimos meses, el debate parlamentario sobre las principales iniciativas del Ejecutivo estuvo acompañado por fuertes cruces entre oficialismo y oposición, tanto por el contenido de las reformas como por las consecuencias sociales derivadas del programa económico.

En ese escenario, las declaraciones de Moreau vuelven a reflejar las diferencias que atraviesan el debate político nacional respecto del modelo de desarrollo impulsado por el Gobierno. Mientras la administración de Javier Milei defiende la reducción del gasto público, la desregulación económica y la apertura de mercados como pilares de su estrategia, sectores opositores sostienen que esas políticas debilitan el rol del Estado y profundizan las desigualdades.

Con un clima político cada vez más polarizado, las críticas formuladas por la diputada anticipan que la discusión sobre las reformas económicas y el funcionamiento del Gobierno continuará ocupando un lugar central en la agenda parlamentaria durante los próximos meses.