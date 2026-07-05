Las internas provinciales aceleran la carrera hacia 2027 y ponen a prueba a los oficialismos

Las internas comenzaron a intensificarse en varios oficialismos provinciales con vistas a las elecciones de 2027.

Misiones atraviesa una fuerte disputa entre Hugo Passalacqua y Carlos Rovira.

Claudio Vidal enfrenta rupturas políticas y conflictos sociales en Santa Cruz.

El peronismo muestra tensiones internas en Tucumán y La Pampa por las futuras candidaturas.

Claudio Poggi profundizó su distanciamiento político con Adolfo Rodríguez Saá en San Luis.

La Libertad Avanza busca aprovechar las divisiones para expandir su presencia territorial en distintas provincias.

Aunque las elecciones de 2027 aún parecen lejanas, el escenario político comenzó a mostrar movimientos cada vez más intensos en distintas provincias. Las tensiones internas dentro de varios oficialismos, sumadas al avance de nuevos actores y a la incertidumbre sobre el futuro del sistema electoral, anticipan un proceso de reacomodamiento que promete modificar el mapa político en numerosos distritos.

En varias provincias, los gobernadores enfrentan disputas internas que amenazan con debilitar los espacios que lideran, mientras La Libertad Avanza busca capitalizar esas diferencias para ampliar su presencia territorial de cara al próximo turno electoral.

Uno de los casos más significativos se desarrolla en Misiones. Allí, el vínculo entre el gobernador Hugo Passalacqua y el histórico conductor político Carlos Rovira atraviesa uno de sus momentos más delicados. Las diferencias comenzaron a profundizarse luego del revés electoral sufrido por el oficialismo provincial en las legislativas de 2025 y terminaron de consolidarse con la creación de un nuevo espacio político impulsado por Rovira.

Desde el entorno del mandatario provincial marcaron distancia respecto de esa nueva estructura y reafirmaron su continuidad dentro del tradicional espacio renovador. Paralelamente, Passalacqua intensificó los contactos con intendentes y dirigentes de distintos sectores políticos, buscando fortalecer su base de sustentación territorial ante un escenario de creciente fragmentación.

Mientras tanto, La Libertad Avanza observa con optimismo la evolución del escenario misionero. El buen desempeño obtenido en las últimas elecciones fortaleció las expectativas del espacio libertario, que ya comenzó a desplegar actividades partidarias y de formación política en la provincia con la intención de consolidar una alternativa competitiva para 2027.

La situación tampoco resulta sencilla para el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. El mandatario enfrenta un escenario complejo, atravesado por conflictos sociales, reclamos sindicales y una creciente pérdida de apoyos dentro de su propio armado político.

A ello se suma el alejamiento de dirigentes que hasta hace pocos meses integraban su espacio, entre ellos dos senadores nacionales que anunciaron su ruptura con el Ejecutivo provincial. Uno de ellos incluso manifestó su intención de competir por la gobernación en las próximas elecciones, lo que agrega un nuevo elemento de incertidumbre para el oficialismo santacruceño.

En paralelo, el peronismo provincial logró avanzar hacia un proceso de unidad interna que tiene como una de sus principales figuras al intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, quien aparece como uno de los posibles candidatos para disputar la gobernación.

También Tucumán comenzó a exhibir señales de una fuerte competencia dentro del peronismo. El ex jefe de Gabinete Juan Manzur volvió a posicionarse en la escena política provincial y dejó abierta la posibilidad de enfrentar al actual gobernador Osvaldo Jaldo en las próximas elecciones.

Aunque todavía no existen definiciones formales, la posibilidad de una competencia interna genera expectativas dentro del justicialismo tucumano, especialmente mientras continúan las negociaciones nacionales sobre eventuales modificaciones al sistema de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

En La Pampa, el gobernador Sergio Ziliotto tampoco escapa a las tensiones propias del cierre de un ciclo político. Sin posibilidad de buscar una nueva reelección, comenzaron las discusiones sobre quién será el candidato oficialista para sucederlo, en un contexto donde también afloran diferencias con otros referentes históricos del peronismo provincial.

Al mismo tiempo, la aparición de nuevas fuerzas políticas y la consolidación de referentes libertarios agregan competitividad a un distrito que históricamente estuvo dominado por el justicialismo.

Otro foco de atención se encuentra en San Luis, donde el gobernador Claudio Poggi profundizó su distanciamiento con el ex presidente Adolfo Rodríguez Saá, uno de los dirigentes que había contribuido a su triunfo electoral en 2023.

La ruptura quedó reflejada tanto en declaraciones públicas como en cambios dentro del gabinete provincial, que implicaron la salida de funcionarios vinculados al sector liderado por Rodríguez Saá. Mientras tanto, el ex mandatario no descartó volver a competir si logra reorganizar un espacio político propio.

En ese contexto, también crecen las especulaciones sobre una eventual formalización del entendimiento político entre la administración puntana y La Libertad Avanza, una posibilidad que podría modificar el escenario electoral provincial.

Con el calendario electoral comenzando a acelerarse y la posibilidad de que varias provincias adelanten sus comicios para los primeros meses de 2027, los gobernadores enfrentan el desafío de preservar la cohesión interna de sus espacios mientras intentan contener el avance de nuevas fuerzas políticas que buscan disputar el poder territorial.