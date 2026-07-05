La recaudación tributaria cayó en el primer semestre y Nación dejó de percibir más de $5,3 billones

La recaudación tributaria cayó 5,3% en términos reales durante el primer semestre de 2026.

El Estado dejó de percibir recursos equivalentes a unos 6,5 billones de pesos.

La mayor pérdida correspondió al Gobierno nacional, con una baja superior a los 5,3 billones.

Las retenciones a las exportaciones registraron la mayor caída entre los principales tributos.

El IVA y los aportes a la seguridad social también mostraron una disminución en su recaudación.

Las transferencias automáticas a las provincias retrocedieron en comparación con el primer semestre de 2025.

La reducción de la actividad económica y los cambios tributarios implementados durante los últimos meses comenzaron a reflejarse en los ingresos del Estado. Durante el primer semestre de 2026, la recaudación tributaria registró una caída en términos reales que impactó tanto sobre las cuentas del Gobierno nacional como sobre las transferencias destinadas a las provincias, según distintos informes elaborados por especialistas en materia fiscal.

Un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) estimó que la recaudación tributaria total experimentó una disminución real interanual del 5,3% durante los primeros seis meses del año. Como consecuencia de esa retracción, el conjunto del sector público dejó de percibir recursos equivalentes a unos 6,5 billones de pesos medidos a valores constantes de junio.

La mayor parte de esa pérdida recayó sobre el Estado nacional. De acuerdo con las estimaciones del instituto, los ingresos que permanecen en poder del Gobierno central registraron una baja real del 6,4%, lo que representa una merma superior a los 5,3 billones de pesos. En tanto, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sufrieron una disminución cercana a 1,2 billones de pesos, producto de una caída del 3% en los recursos que reciben mediante el régimen de coparticipación.

Los especialistas atribuyen el resultado a una combinación de factores. Por un lado, la desaceleración de la actividad económica redujo la base imponible de varios tributos. Por otro, las modificaciones implementadas por el Gobierno en materia impositiva, particularmente la reducción de los derechos de exportación para algunos sectores, también incidieron sobre el nivel de ingresos fiscales.

Precisamente, los derechos de exportación fueron el tributo que mostró la mayor caída durante el semestre. Según el informe, su recaudación disminuyó alrededor del 40% en términos reales respecto del mismo período del año anterior. A ello se sumó una reducción cercana al 17% en los derechos de importación y otra superior al 18% en los impuestos internos coparticipables.

El peso de esa disminución resulta especialmente significativo para el Gobierno nacional, ya que los tributos vinculados al comercio exterior no integran el régimen de coparticipación y, por lo tanto, permanecen íntegramente en la órbita del Tesoro Nacional.

Cuando se excluyen los impuestos asociados al comercio exterior, la caída de la recaudación total se reduce hasta aproximadamente el 3,6% real interanual, lo que permite observar con mayor claridad el efecto específico que tuvieron las menores retenciones sobre los ingresos públicos.

No todos los tributos registraron un comportamiento negativo. El impuesto a los combustibles fue uno de los que mostró mayor crecimiento, con un incremento cercano al 20% en términos reales durante el semestre. También exhibieron variaciones positivas el impuesto sobre los Bienes Personales y el Impuesto a las Ganancias, aunque con aumentos considerablemente más moderados.

En cambio, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), considerado el principal tributo coparticipable del sistema argentino, volvió a mostrar señales de debilidad. Su recaudación neta de devoluciones y reintegros registró una baja cercana al 8% en comparación con el primer semestre de 2025, reflejando la menor dinámica del consumo interno.

También disminuyeron los aportes y contribuciones destinados al sistema de seguridad social, con una retracción del 4% real, indicador que acompaña el comportamiento del mercado laboral y de la masa salarial registrada.

La caída de la recaudación también tuvo impacto sobre las finanzas provinciales. Un relevamiento realizado por la consultora Politikon Chaco estimó que las transferencias automáticas distribuidas entre las provincias y la Ciudad de Buenos Aires alcanzaron durante el semestre casi 37 billones de pesos, aunque con una disminución real del 2,8% respecto del mismo período del año anterior.

El estudio señala además que los recursos distribuidos durante la primera mitad de 2026 se ubicaron por debajo de los niveles registrados en 2021, 2022 y 2023, reflejando un escenario de menor disponibilidad fiscal para las administraciones provinciales.

En ese contexto, la evolución de la recaudación continuará siendo una de las principales variables de seguimiento para el Gobierno nacional y los distritos provinciales, especialmente en momentos en que el equilibrio fiscal constituye uno de los ejes centrales de la política económica y la actividad aún no logra consolidar una recuperación sostenida.