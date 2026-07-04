El Gobierno refuerza su estrategia para contener la presión sobre el dólar ante un cambio de tendencia en el mercado cambiario

El mercado cambiario muestra una mayor demanda de dólares y una reducción en la oferta de divisas.

El Gobierno reforzó las intervenciones para moderar la suba del tipo de cambio.

El Banco Central continúa utilizando el mercado de futuros y los bonos dollar linked como herramientas de cobertura.

La entidad monetaria siguió comprando dólares para fortalecer las reservas, aunque en menor volumen.

Las cotizaciones del dólar registran una tendencia alcista desde junio.

Los analistas observan un cambio en la estrategia oficial respecto de la evolución del tipo de cambio.

El mercado cambiario comenzó a mostrar señales diferentes a las que predominaron durante buena parte del año. En las últimas semanas se observó un incremento en la demanda de dólares y una menor oferta de divisas, un escenario que llevó al Gobierno a profundizar las herramientas destinadas a moderar la suba del tipo de cambio y evitar un impacto sobre las expectativas de devaluación.

La modificación en la dinámica del mercado responde a una combinación de factores. Por un lado, algunos inversores comenzaron a reducir su exposición a instrumentos en pesos y optaron por reforzar posiciones en moneda estadounidense, buscando mayor cobertura frente a un contexto que consideran más incierto.

Al mismo tiempo, la oferta de dólares perdió intensidad. Las liquidaciones provenientes del complejo agroexportador disminuyeron respecto del ritmo observado en meses anteriores y también se redujo el ingreso de divisas asociado a emisiones de deuda de empresas en los mercados internacionales, dos fuentes que habían contribuido a sostener la disponibilidad de dólares durante el primer semestre.

Como consecuencia, la presión alcista sobre el tipo de cambio comenzó a intensificarse desde junio y continuó durante el inicio de julio, obligando al equipo económico a desplegar nuevas intervenciones para limitar movimientos bruscos en las cotizaciones.

Según distintos análisis privados, una de las principales herramientas utilizadas por las autoridades monetarias continúa siendo el mercado de futuros de dólar, donde se habría incrementado la oferta de cobertura cambiaria. Paralelamente, también se profundizó la utilización de instrumentos financieros ajustados por la evolución del tipo de cambio, conocidos como bonos "dollar linked", con el objetivo de ofrecer alternativas de cobertura sin necesidad de trasladar directamente la presión al mercado cambiario.

Las estimaciones de consultoras especializadas muestran que la participación del sector público en estas operaciones aumentó de manera significativa durante junio y que esa estrategia habría continuado en las primeras ruedas de negociación de julio.

En el mercado de futuros también se registró un incremento del interés abierto, especialmente en los contratos de más corto plazo, un comportamiento que refleja una mayor demanda de cobertura frente a posibles movimientos del dólar en las próximas semanas.

A pesar de ese escenario, el Banco Central mantuvo su política de acumulación de reservas. Durante el inicio del segundo semestre la entidad continuó realizando compras de divisas, aunque por montos inferiores a los registrados en los meses anteriores.

Los operadores atribuyen esa moderación a una mayor competencia por los dólares disponibles, producto del incremento en la demanda privada y de una oferta menos abundante que la observada durante la etapa de mayor liquidación de exportaciones.

En cuanto a las cotizaciones, el dólar mayorista volvió a registrar una suba diaria, mientras que el minorista también avanzó respecto de la jornada previa. No obstante, ambos mantienen una variación acumulada en lo que va del año considerablemente inferior al ritmo de la inflación, una situación que había dado lugar a cuestionamientos sobre un eventual atraso cambiario.

Precisamente, uno de los cambios que observan los analistas es que el Gobierno parece haber adoptado una postura diferente respecto de la evolución del tipo de cambio. Si durante buena parte del año el objetivo fue sostener una marcada estabilidad cambiaria, ahora las autoridades parecen mostrar una mayor disposición a permitir ajustes graduales, aunque procurando evitar movimientos desordenados que puedan afectar las expectativas económicas.

El desafío para los próximos meses consistirá en administrar el equilibrio entre la estabilidad cambiaria y la necesidad de preservar la competitividad de la economía, en un contexto donde la menor oferta estacional de divisas y la creciente demanda de cobertura podrían mantener la presión sobre el mercado.

Con el segundo semestre ya en marcha, el comportamiento del dólar vuelve a ocupar un lugar central dentro de las variables que siguen de cerca tanto el Gobierno como los inversores. La evolución de las reservas, las intervenciones oficiales y la respuesta del mercado serán determinantes para definir si la nueva tendencia logra estabilizarse sin comprometer el proceso de desaceleración inflacionaria que impulsa la administración nacional.