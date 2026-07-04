El Gobierno enfrenta un segundo semestre con nuevos desafíos económicos de cara a las exigencias financieras de 2027

El segundo semestre presenta mayores desafíos económicos pese a las mejoras registradas durante la primera mitad del año.

La acumulación de reservas será una variable clave para afrontar los vencimientos de deuda previstos para 2027.

La inflación continúa desacelerándose, aunque persisten riesgos asociados al tipo de cambio y las tarifas.

La evolución del dólar, la morosidad y el consumo aparecen entre los principales desafíos internos.

El contexto internacional podría dificultar el acceso al financiamiento y afectar el ingreso de divisas.

El Gobierno buscará consolidar la estabilidad económica antes del inicio del ciclo electoral de 2027.

Luego de varios meses marcados por señales favorables en el frente financiero, el Gobierno nacional se prepara para afrontar un segundo semestre que aparece cargado de desafíos tanto en el plano interno como en el escenario internacional. Si bien distintos indicadores mostraron una evolución positiva durante la primera mitad del año, economistas y consultoras advierten que el contexto podría volverse más complejo a medida que se acerque 2027, un año que combinará importantes vencimientos de deuda en moneda extranjera con un intenso calendario electoral.

Durante el primer semestre, la estrategia económica mostró avances que fueron bien recibidos por los mercados. La mejora en los términos del intercambio, el aporte de una cosecha récord y un cambio de enfoque en la política de acumulación de reservas contribuyeron a fortalecer la percepción sobre la capacidad de pago del país. Ese escenario favoreció la evolución de los títulos públicos y mejoró las expectativas sobre un eventual regreso de la Argentina a los mercados internacionales de crédito.

Sin embargo, distintos análisis sostienen que esa ventana de oportunidad podría comenzar a reducirse en los próximos meses. Entre los factores externos aparecen la posibilidad de nuevas subas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, la creciente incertidumbre vinculada al proceso electoral estadounidense y un contexto financiero internacional que continúa siendo selectivo para las economías emergentes.

A esos elementos se suman los riesgos propios de la economía argentina. Uno de los principales desafíos continúa siendo la acumulación de reservas internacionales. Diversos especialistas coinciden en que el nivel de divisas que logre reunir el Banco Central durante los próximos meses será determinante para afrontar con mayor solidez los compromisos financieros previstos para 2027.

Otro aspecto que genera preocupación es el aumento de la morosidad tanto en los hogares como en las empresas. El deterioro en la capacidad de pago podría comenzar a impactar sobre el crédito, el consumo y el nivel de actividad, afectando la recuperación de algunos sectores que todavía muestran un desempeño dispar.

En materia de inflación, si bien la desaceleración observada durante los últimos meses constituye uno de los principales logros del programa económico, los analistas advierten que el proceso aún no puede considerarse completamente consolidado. Una eventual corrección del tipo de cambio o nuevos incrementos tarifarios podrían alterar la tendencia descendente y mantener la inflación mensual en niveles superiores a los previstos inicialmente.

El comportamiento del dólar también aparece entre las principales variables bajo observación. La menor oferta estacional de divisas durante la segunda mitad del año podría generar mayores presiones cambiarias. En ese contexto, el mercado seguirá de cerca cuál será la estrategia oficial: permitir una mayor flexibilidad del tipo de cambio para preservar la competitividad o priorizar su estabilidad como herramienta para sostener la desaceleración inflacionaria.

Al mismo tiempo, algunos economistas consideran que el escenario político podría transformarse en un factor adicional de incertidumbre. La cercanía del proceso electoral y los efectos que dejaron recientes controversias políticas podrían influir sobre las expectativas de los inversores y condicionar el ritmo de nuevas reformas económicas.

También existe preocupación respecto de la recuperación del poder adquisitivo. Aunque una inflación más baja podría favorecer una mejora gradual de los salarios reales, varios especialistas sostienen que el consumo continúa mostrando debilidad y que numerosos sectores vinculados al mercado interno todavía no perciben una recuperación sostenida de la actividad.

En el plano internacional, el comportamiento del precio del petróleo y de los principales commodities también será determinante. Una eventual desaceleración de la economía china o una caída en las cotizaciones internacionales podrían reducir el ingreso de divisas por exportaciones y limitar la capacidad de fortalecer las reservas.

A ello se suma la incertidumbre derivada del escenario financiero global. Si las tasas de interés internacionales permanecen elevadas durante un período prolongado, el acceso al financiamiento externo podría seguir siendo costoso para la Argentina, dificultando las futuras operaciones de refinanciación de deuda.

Frente a este panorama, distintos especialistas consideran que el Gobierno deberá sostener la estabilidad macroeconómica, fortalecer la recuperación del salario real, aliviar la situación financiera de las familias mediante mecanismos de refinanciación de deudas y garantizar el acceso a nuevas fuentes de financiamiento provenientes tanto de organismos multilaterales como de los mercados internacionales.

El desafío será consolidar los avances alcanzados durante el primer semestre sin perder de vista un horizonte que ya comienza a condicionar las decisiones económicas. Con un calendario político cada vez más cercano y obligaciones financieras de magnitud previstas para 2027, la administración nacional buscará mantener el equilibrio entre la estabilidad macroeconómica, la recuperación de la actividad y la confianza de los mercados.