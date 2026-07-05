La inflación habría perforado el 2%, pero el precio de los combustibles abre un nuevo desafío para el Gobierno

Las consultoras estiman que la inflación de junio habría quedado por debajo del 2%.

El comportamiento de los combustibles aparece como una de las principales variables para el segundo semestre.

YPF concentra más del 50% del mercado y sus decisiones pueden influir sobre el índice de precios.

El Gobierno debe definir si prioriza la compensación al sector energético o acelera la desinflación.

Los alimentos mostraron una marcada desaceleración durante junio.

Las vacaciones de invierno y los precios regulados podrían generar nuevas presiones inflacionarias en julio.

Las principales consultoras privadas coinciden en que la inflación de junio habría logrado ubicarse por debajo del 2% mensual, un umbral que el Gobierno considera clave para consolidar el proceso de desaceleración de los precios. Sin embargo, los analistas advierten que el panorama para los próximos meses dependerá en buena medida de la evolución del mercado de los combustibles, un factor que podría alterar la tendencia descendente del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La atención está puesta especialmente en la política que adopte YPF respecto de los precios en los surtidores. La petrolera concentra más de la mitad del mercado minorista de combustibles y sus decisiones suelen marcar el rumbo para el resto de las compañías del sector. En ese contexto, la evolución del precio internacional del petróleo volvió a instalar un interrogante: si el barril ya regresó a valores similares a los previos al conflicto en Medio Oriente, resta definir si esa baja se trasladará a los consumidores argentinos.

Durante las semanas de mayor tensión internacional, el Gobierno optó por mantener congelados los precios de los combustibles para evitar un impacto inmediato sobre la inflación. Esa estrategia permitió amortiguar el efecto de la fuerte suba del crudo en los mercados internacionales, aunque también generó un desfasaje que ahora comienza a ser objeto de análisis por parte de economistas y consultoras.

Especialistas sostienen que, si se tomara como referencia la evolución del petróleo Brent y del tipo de cambio mayorista, el precio de la nafta debería experimentar una reducción significativa para reflejar las actuales condiciones del mercado internacional. Una eventual baja tendría un efecto directo sobre el índice inflacionario, además de contribuir indirectamente a reducir costos logísticos y de transporte que inciden sobre una amplia gama de bienes y servicios.

No obstante, los analistas también recuerdan que el congelamiento aplicado durante el período de mayor volatilidad dejó a los combustibles por debajo de los valores que hubieran correspondido según la evolución del petróleo. Esa diferencia constituye una especie de compensación pendiente para refinadoras y estaciones de servicio, lo que explica por qué una reducción inmediata de precios no aparece como un escenario asegurado.

Frente a ese contexto, el Gobierno enfrenta una decisión de fuerte contenido económico y político. Por un lado, mantener los valores actuales permitiría consolidar el equilibrio financiero del sector energético luego del período de congelamiento. Por otro, una eventual reducción en los surtidores podría transformarse en una herramienta adicional para acelerar el proceso de desinflación, especialmente en la antesala de un año con intensa actividad electoral.

Las consultoras consideran que la estrategia que finalmente adopte el Ejecutivo será uno de los principales factores a seguir durante el segundo semestre. Cualquier modificación en los precios de los combustibles tendría un impacto prácticamente inmediato sobre el IPC y podría influir en las expectativas de consumidores y empresas.

Mientras tanto, el Gobierno mantiene una visión optimista respecto de la evolución de los precios. El vocero presidencial, Adrián Ravier, ratificó recientemente la expectativa oficial de que la inflación continúe descendiendo y consolide registros inferiores al 2% mensual, lo que representaría el mejor desempeño en casi un año.

Los relevamientos privados acompañan esa tendencia, aunque destacan que la desaceleración no respondió de manera uniforme a todos los componentes de la canasta. Algunos estudios detectaron una moderación tanto en la inflación núcleo como en los precios regulados, mientras que los productos estacionales mostraron un comportamiento más dinámico durante junio.

En ese sentido, la evolución de los alimentos volvió a ofrecer señales positivas. Diversas consultoras registraron una marcada desaceleración en productos alimenticios no estacionales, comportamiento que resultó determinante para contener el índice general luego de los incrementos observados durante mayo.

Sin embargo, otros rubros continuaron ejerciendo presión sobre el costo de vida. Entre ellos aparecen las tarifas de servicios públicos, el tabaco y determinados productos frescos, especialmente verduras, cuyos aumentos compensaron parcialmente la menor variación observada en otros sectores de consumo.

Las perspectivas para julio también presentan algunos desafíos. Los economistas anticipan que el inicio de las vacaciones de invierno suele generar incrementos en actividades vinculadas al turismo, el transporte y el esparcimiento, factores que podrían introducir cierta presión estacional sobre los precios.

En ese escenario, la evolución del mercado de combustibles se perfila como una de las variables más relevantes para determinar si la inflación logra sostener su sendero descendente. La decisión que adopten el Gobierno y YPF respecto de los surtidores no sólo tendrá impacto sobre los consumidores, sino que también influirá en la consolidación de uno de los principales objetivos económicos de la actual gestión.