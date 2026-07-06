El Banco Central reforzó su presencia en el mercado cambiario con una compra de US$100 millones y fortaleció las reservas

El Banco Central compró 100 millones de dólares, la mayor adquisición diaria en casi un mes.

Las reservas internacionales brutas ascendieron a 48.237 millones de dólares.

Las compras netas acumuladas durante 2026 ya superan la meta anual de acumulación de reservas.

El dólar mayorista cerró prácticamente estable y los contratos de futuros mostraron bajas.

El interés abierto en el mercado de futuros continuó creciendo pese a la menor operatoria diaria.

La autoridad monetaria refinanció deuda por 6.000 millones de dólares con vencimiento extendido hasta 2028.

El Banco Central volvió a tener un papel protagónico en el mercado oficial de cambios al concretar una compra de 100 millones de dólares, la mayor adquisición diaria registrada en casi un mes. La operación permitió que el saldo comprador acumulado durante julio alcanzara los 150 millones de dólares y consolidó el proceso de fortalecimiento de las reservas internacionales que la autoridad monetaria viene mostrando en las últimas semanas.

Con esta intervención, las compras netas acumuladas por el organismo en lo que va de 2026 ascendieron a 11.325 millones de dólares, una cifra que supera el objetivo mínimo anual previsto para la acumulación de reservas. La participación oficial representó alrededor del 13% del volumen total operado en el mercado de cambios, que durante la jornada del último viernes alcanzó los 794 millones de dólares, un nivel de intervención superior al observado en las ruedas anteriores.

Al cierre de esa jornada, las reservas internacionales brutas registraron un incremento de 233 millones de dólares y finalizaron en 48.237 millones. De esta manera, el stock acumuló una mejora superior a los 3.300 millones de dólares desde fines de junio, impulsado tanto por las compras realizadas en el Mercado Libre de Cambios como por la valorización de activos que integran las reservas y los habituales movimientos financieros registrados al inicio de cada mes.

Uno de los factores que contribuyó al aumento diario fue la evolución favorable de los activos financieros. El oro, que constituye una parte relevante de las reservas internacionales, avanzó cerca del 1,5% durante la jornada, lo que habría significado una mejora cercana a los 100 millones de dólares en la valuación contable de las tenencias del Banco Central. A ello se sumaron leves apreciaciones del euro, la libra esterlina y el yuan frente al dólar, mientras que el yen registró una ligera depreciación.

No obstante, distintos analistas continúan observando con atención la composición de la recuperación de las reservas. En el mercado existe consenso en que una parte importante del incremento reciente no responde únicamente a compras genuinas de divisas o a ganancias por valuación, sino también a otros factores financieros, como movimientos de encajes bancarios o desembolsos provenientes de organismos internacionales. Por ese motivo, la evolución de las reservas netas continúa siendo uno de los principales indicadores que siguen de cerca los inversores para evaluar la solidez del proceso de acumulación.

En el mercado cambiario, el dólar mayorista mostró escasas variaciones y cerró prácticamente estable en 1.488,50 pesos por unidad para la venta. Ese valor permaneció considerablemente por debajo del techo establecido dentro de la banda cambiaria vigente, reflejando un escenario de relativa estabilidad en el segmento oficial.

Mientras tanto, el mercado financiero continuó exhibiendo demanda por instrumentos de cobertura. El costo implícito para dolarizar posiciones mediante activos financieros siguió siendo uno de los indicadores más monitoreados por los operadores, en un contexto donde persiste la búsqueda de alternativas para administrar el riesgo cambiario.

En el segmento de contratos de dólar futuro predominó una tendencia descendente. Las principales posiciones negociadas registraron bajas en sus cotizaciones, mientras que las tasas implícitas reflejaron expectativas de depreciación moderadas para los próximos meses. Aunque el volumen diario negociado disminuyó respecto de jornadas anteriores, el interés abierto volvió a incrementarse, señal de que los participantes del mercado mantienen estrategias de cobertura frente a la evolución del tipo de cambio.

En paralelo, las tasas de referencia del sistema financiero mostraron movimientos mixtos. La tasa TAMAR registró una disminución, mientras que la BADLAR evidenció una leve suba, indicadores que continúan siendo observados por los analistas para evaluar la conveniencia de las inversiones en pesos frente a las alternativas dolarizadas.

Otro de los anuncios relevantes de la jornada fue la refinanciación total de los vencimientos correspondientes a operaciones de REPO previstos para 2026 y 2027. El Banco Central canceló compromisos vigentes por 6.000 millones de dólares y los reemplazó por una nueva línea de financiamiento del mismo monto acordada con diez bancos internacionales, cuyo vencimiento fue extendido hasta septiembre de 2028.

La entidad explicó que la operación permitirá mejorar el perfil de vencimientos de la deuda en moneda extranjera y brindar mayor previsibilidad sobre la disponibilidad futura de divisas. El nuevo acuerdo fue pactado a una tasa equivalente a SOFR más un margen del 4% y contó con títulos públicos en dólares de la cartera del Banco Central como garantía.

Con estos movimientos, la autoridad monetaria cerró la semana con señales positivas para el mercado financiero. El aumento de las compras de divisas, la recuperación de las reservas internacionales y la extensión de los vencimientos externos fortalecen la posición del organismo, aunque los operadores continuarán evaluando si esa mejora logra sostenerse en el tiempo y se traduce en un incremento efectivo de las reservas netas.