Eva Bargiela contó el difícil momento que pasó con su bebé en medio del Mundial 2026

Eva Bargiela compartió con sus seguidores el difícil momento que vivió durante su viaje a Estados Unidos, donde se encuentra junto a Gianluca Simeone y su hijo Faustino para acompañar a la Selección argentina en el Mundial 2026.

Aunque en los últimos días había mostrado distintas postales familiares recorriendo la ciudad y alentando a la Albiceleste, la modelo explicó que estuvo ausente de las redes sociales por un problema de salud que afectó tanto a ella como a su bebé.

A través de sus historias de Instagram, contó que primero comenzó a sentirse mal y, poco después, Faustino presentó un cuadro de fiebre, una situación que la preocupó especialmente por encontrarse lejos de Argentina.

"Estos días estuve un poco desaparecida porque me estuve sintiendo un poco mal y después empezó Fausti con fiebre. Como mamá primeriza, obvio que me asusté muchísimo y más estando en otro país, muy lejos de casa", escribió.

Horas más tarde, llevó tranquilidad a sus seguidores al confirmar que el pequeño, de ocho meses, evolucionó favorablemente y ya se encontraba recuperado.

Para celebrar la mejoría, Bargiela compartió una nueva imagen junto a Faustino disfrutando de la pileta y acompañó la postal con un mensaje optimista: "Ya disfrutando de nuevo". De esta manera, la modelo dejó atrás el susto y retomó sus actividades familiares durante su estadía en Estados Unidos.