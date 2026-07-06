Mauro Icardi arremetió contra Yanina Latorre y la chicaneó con su apellido de soltera

Mauro Icardi arremetió contra Yanina Latorre y la chicaneó con su apellido de solteraESPECTÁCULOAna COHEN
Mauro Icardi volvió a cruzar públicamente a Yanina Latorre luego de que la conductora afirmara que tenía pruebas que comprometían tanto al futbolista como a la China Suárez, aunque finalmente no las difundiera.
A través de una historia de Instagram, el delantero ironizó sobre la situación y cuestionó que las evidencias nunca salieran a la luz.
"Día lluvioso y... Deseando que llegue el lunes para ver las pruebas, pero resulta que el finde abrimos el paraguas y al final no hay nada. ¿Y cambiamos de tema?", escribió.
Minutos después, volvió a referirse a la panelista con un comentario en tono burlón, jugando con su apellido.
"Ay, Aruzza, Arruza o mejor dicho chiruza", publicó junto a varios emojis de risa.
El intercambio no terminó allí. Icardi también compartió una publicación de Yanina Latorre en la que ella aseguraba contar con chats y fotografías como respaldo de sus dichos, y aprovechó para volver a chicanearla.
"¿Te habrán hackeado la cuenta a vos también o andabas medio copete y no te acordás?", lanzó el futbolista, profundizando así el enfrentamiento mediático que mantiene con la conductora.