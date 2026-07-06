Prometió tatuarse a Martita Fort si la ayudaba a conseguir una entrada para ver a la Selección y cumplió

Lo que comenzó como una promesa hecha en medio de la desesperación por conseguir una entrada terminó convirtiéndose en una historia inolvidable. La periodista deportiva Florencia Moncalvillo, de 37 años, cumplió su palabra y se tatuó el nombre de Martita Fort, luego de que la influencer la ayudara a obtener un ticket para presenciar el partido de la Selección argentina frente a Cabo Verde en el Mundial 2026.

Tras hacerse viral, Moncalvillo explicó que nunca pensó en echarse atrás con la promesa. "Cuando la gente me dice 'después te lo tapás', les respondo que no. Martita eligió el tamaño y yo la letra. Lo prometí y lo cumplí. Lo que realmente me llevo es el momento que viví", aseguró.

Nacida en Laboulaye, Córdoba, y criada desde pequeña en Río Negro, Florencia estudió periodismo deportivo y hace años sigue a la Selección argentina por distintos rincones del mundo. Según contó, antes de conocer a Martita agotó todas las alternativas para conseguir una entrada: habló con periodistas, empresas y diferentes contactos, aunque todos le respondían que no había disponibilidad.

Fue entonces cuando lanzó una promesa que terminaría cumpliendo. "Dije que a la primera persona que me consiguiera una entrada le iba a tatuar su nombre", recordó.

El encuentro con Martita Fort ocurrió durante los festejos por la clasificación de Argentina a la siguiente ronda. Allí grabaron un video y la influencer le aseguró que intentaría ayudarla. Aunque pasaron un par de días sin novedades, finalmente recibió un mensaje para participar de un streaming que Martita realizaba desde un restaurante de Miami.

Durante la transmisión llegó la noticia más esperada: tenía asegurada su entrada para el partido. Con el objetivo cumplido, Florencia comenzó a buscar un tatuador para honrar la promesa.

El profesional que terminó realizando el trabajo se encontraba de vacaciones en Miami y aceptó tatuarla. Más tarde descubrió que había trabajado con figuras como Felipe Fort, Nicki Nicole, Cazzu, La Joaqui y Antonela Roccuzzo, lo que hizo todavía más especial la experiencia.

Ya con el nombre de Martita tatuado, ambas compartieron el banderazo de los hinchas argentinos y luego asistieron juntas al estadio para alentar a la Scaloneta.

Lejos de cuestionar su decisión, Florencia contó que su familia y sus amigos entendieron perfectamente el gesto. "Todos me apoyaron porque saben cómo soy. Soy muy impulsiva. Si no hubiera cumplido la promesa, eso sí habría sido extraño", concluyó entre risas.