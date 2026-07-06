Antonela Roccuzzo mostró el reencuentro con Lionel Messi tras el triunfo de la Selección

Antonela Roccuzzo compartió en sus redes sociales imágenes del emotivo reencuentro con Lionel Messi tras la clasificación de la Selección argentina a los octavos de final del Mundial 2026. La empresaria publicó un álbum familiar junto al capitán y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, luego de la ajustada victoria de la Albiceleste frente a Cabo Verde.

"Te amamos. Juntos de nuevo", escribió Antonela para acompañar una serie de fotografías en las que se los ve abrazados, sonrientes y disfrutando de un momento en familia tras el intenso compromiso mundialista. La publicación rápidamente cosechó miles de "Me Gusta" y comentarios de seguidores de distintas partes del mundo.

Además de las imágenes del reencuentro, también mostró parte de la comida que compartieron. Entre los detalles que más llamaron la atención estuvo un mini alfajor de edición especial inspirado en Lionel Messi, que apareció sobre la mesa junto a un café con leche. El festejo también incluyó una torta con frutillas.

La publicación llegó pocas horas después del triunfo argentino por 3-2 sobre Cabo Verde, un encuentro que se definió en el tiempo suplementario y que le permitió al equipo dirigido por Lionel Scaloni avanzar a la siguiente instancia del Mundial.

Una vez más, Antonela Roccuzzo dejó ver un momento de la intimidad familiar y mostró cómo fue el esperado reencuentro con Messi después de una de las noches más exigentes para la Selección argentina en lo que va del torneo.