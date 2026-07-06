Crece la tensión en el Pacífico: el lanzamiento de un misil chino desata una ola de críticas internacionales

El reciente lanzamiento de un misil de largo alcance por parte de China en el océano Pacífico generó una fuerte reacción de distintos países de la región y volvió a poner en el centro del debate la creciente militarización del gigante asiático. La prueba, realizada este lunes por el Ejército chino, fue cuestionada por varios gobiernos, que advirtieron sobre el impacto que este tipo de acciones puede tener en la estabilidad regional.

Uno de los pronunciamientos más firmes llegó desde Australia. La ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, calificó el ensayo como un hecho "desestabilizador" y sostuvo que el acelerado fortalecimiento militar de Beijing despierta preocupación por la falta de transparencia en sus operaciones.

Durante una visita oficial a Fiyi, la funcionaria remarcó que Australia aspira a que el Pacífico continúe siendo una región de paz y cooperación, pero consideró que este tipo de maniobras militares contradicen ese objetivo y aumentan la incertidumbre sobre la seguridad regional.

Las críticas también llegaron desde Nueva Zelanda. El ministro de Relaciones Exteriores, Winston Peters, expresó su "profunda preocupación" por las pruebas de armamento con capacidad nuclear realizadas por China en el Pacífico Sur. Según afirmó, este tipo de ensayos resulta "indeseable y preocupante" por el riesgo que implica para el equilibrio estratégico de la zona.

En tanto, Japón manifestó inquietud ante el incremento de la actividad militar china en áreas cercanas a su territorio. El gobierno japonés señaló que seguirá de cerca la evolución de los acontecimientos y monitoreará cualquier movimiento que pueda afectar la seguridad en la región.

El episodio se produce en un contexto de creciente competencia geopolítica en el Indo-Pacífico, donde las demostraciones de poder militar y las disputas estratégicas entre China y otras potencias continúan elevando la tensión. La nueva prueba misilística volvió a encender las alarmas internacionales y refuerza las preocupaciones sobre una posible escalada en una de las regiones más sensibles del planeta.