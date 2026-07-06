Síntomas de deficiencia de hierro

Despertarse a menudo cansado, incluso después de haber dormido bien. Buscar abrigo constantemente aunque la temperatura no lo justifique. Notar uñas débiles y quebradizas. La pregunta aparece sola: ¿podrían estos cambios estar vinculados a bajos niveles de hierro?

El doctor David Brill, médico de familia de la Cleveland Clinic (Estados Unidos), explicó que el hierro es un mineral esencial que el organismo utiliza para producir hemoglobina, una proteína presente en los glóbulos rojos.

“La hemoglobina ayuda a que la sangre transporte oxígeno por todo el cuerpo”, precisó. Sin embargo, advirtió que cuando no se consume suficiente hierro, los niveles de hemoglobina pueden disminuir, lo que reduce el transporte de oxígeno en el organismo y puede derivar en anemia.

La deficiencia de hierro es la causa más frecuente de anemia, conocida como anemia ferropénica, que ocurre cuando hay una baja cantidad de glóbulos rojos sanos. Incluso puede existir deficiencia de hierro sin anemia, aunque suele ser el paso previo al desarrollo del cuadro.

Por qué ocurre la deficiencia de hierro

Las causas son diversas. Entre las principales se encuentran la ingesta insuficiente de hierro (por dietas restrictivas o poco equilibradas), enfermedades inflamatorias intestinales, el aumento de requerimientos durante el embarazo y la pérdida de sangre por menstruaciones abundantes o hemorragias internas.

“Las causas pueden variar desde la dieta hasta alguna enfermedad”, explicó Brill, quien destacó también la importancia de factores como la edad, el sexo y los antecedentes médicos.

Síntomas más frecuentes de falta de hierro

La falta de hierro puede generar manifestaciones que afectan la calidad de vida, como fatiga, debilidad, dificultad para respirar y problemas de concentración. Según especialistas de Cleveland Clinic y Mayo Clinic, estas son algunas señales de alerta:

Piel pálida o amarillenta en rostro, labios y párpados. Cansancio persistente, incluso tras descansar. Debilidad general y falta de energía. Falta de aire, especialmente durante actividad física. Sensación constante de frío, sobre todo en manos y pies. Antojo de hielo (pagofagia). Deseo de ingerir sustancias no alimenticias (pica). Uñas frágiles o quebradizas. Uñas en forma de cuchara (coiloniquia). Caída del cabello (efluvio telógeno).

Los especialistas remarcan que la intensidad de los síntomas varía según la gravedad del cuadro y que, en algunos casos, la deficiencia puede ser asintomática.

Quiénes tienen mayor riesgo

Aunque cualquier persona puede desarrollar deficiencia de hierro, existen grupos con mayor riesgo: mujeres en edad fértil, embarazadas, niños y lactantes, vegetarianos, donantes frecuentes de sangre y deportistas de alto rendimiento.

Brill también señaló que las mujeres negras presentan mayor riesgo de anemia por deficiencia de hierro, aunque algunos signos como la palidez pueden ser menos evidentes en pieles más oscuras.

Cuándo consultar

Ante la sospecha de síntomas compatibles, los especialistas recomiendan acudir a un profesional de la salud. El diagnóstico se confirma mediante análisis de sangre, pero también es clave la evaluación clínica completa.

“Una buena historia clínica y un examen físico son insustituibles”, señaló Brill, quien agregó que el seguimiento permite observar la evolución de los niveles de hierro en el tiempo.

La anemia ferropénica no debe automedicarse, ya que el exceso de hierro puede ser perjudicial para la salud.

Tratamiento

El abordaje depende de la causa y la gravedad del cuadro. Puede incluir cambios en la alimentación, suplementación con hierro o, en casos más severos, la administración de hierro intravenoso.

En situaciones específicas, la deficiencia puede estar asociada a enfermedades subyacentes que requieren tratamiento médico específico.

“No existe una solución milagrosa, pero muchas veces es posible mejorar los síntomas en pocos meses”, concluyó Brill.