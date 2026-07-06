Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se reencontraron tras el triunfo de la Selección: las fotos.

Tini Stoessel volvió a compartir un momento de su vida personal en las redes sociales y mostró parte de su estadía en Estados Unidos, donde acompaña a Rodrigo De Paul durante la participación de la Selección argentina en el Mundial 2026.

A través de un carrusel de imágenes publicado en Instagram, la cantante reunió postales de sus días en el país norteamericano: recorridas por la ciudad, momentos al aire libre, música, tatuajes y encuentros con amigas. Sin embargo, dos fotografías fueron las que rápidamente captaron la atención de sus seguidores.

En una de ellas, Tini aparece abrazando y besando al mediocampista de la Selección argentina. En otra, se los ve compartiendo un momento de complicidad mientras Rodrigo permanece sentado y ella le acaricia el rostro.

La publicación generó una inmediata repercusión entre sus más de 20 millones de seguidores, quienes inundaron el posteo con mensajes de cariño y elogios para la pareja.

Entre los comentarios más destacados aparecieron los de Rodrigo De Paul, quien le escribió "Qué linda que sos", y el de Antonela Roccuzzo, que dejó un simple pero afectuoso "Bella".

Aunque ambos suelen mantener un perfil bajo respecto de su relación, cada vez que comparten imágenes juntos despiertan el entusiasmo de sus fanáticos, que siguen de cerca cada una de sus apariciones públicas.