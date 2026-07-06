¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1?

Franco Colapinto volvió a destacarse en la Fórmula 1 con una gran actuación en el Gran Premio de Gran Bretaña. Luego de una clasificación complicada que lo obligó a largar desde el 19° lugar, el piloto argentino de Alpine protagonizó una notable remontada, ganó diez posiciones y finalizó noveno en el circuito de Silverstone, resultado que le permitió sumar dos puntos para el campeonato.

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto?

La próxima presentación del argentino será en el Gran Premio de Bélgica, correspondiente a la décima fecha del calendario 2026 de la Fórmula 1. La actividad se llevará a cabo entre el 17 y el 19 de julio en el histórico circuito de Spa-Francorchamps.

Horarios del GP de Bélgica 2026 (Argentina)

El cronograma del fin de semana será el siguiente:

Viernes 17 de julio Práctica Libre 1: 08:30 Práctica Libre 2: 12:00

Sábado 18 de julio Práctica Libre 3: 07:30 Clasificación: 11:00

Domingo 19 de julio Carrera (44 vueltas): 10:00



Dónde ver en vivo el GP de Bélgica

La actividad completa del Gran Premio de Bélgica podrá seguirse en Argentina a través de Disney+ Premium y por Fox Sports. Además, quienes cuenten con la suscripción correspondiente podrán seguir los tiempos y toda la cobertura en vivo mediante la plataforma oficial F1 TV Pro.