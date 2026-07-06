Neymar anunció su retiro de la Selección de Brasil tras la eliminación en el Mundial 2026

La eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 dejó una de las noticias más impactantes del fútbol internacional. Luego de la derrota por 2-1 frente a Noruega en el Estadio MetLife, Neymar anunció su retiro definitivo de la Selección brasileña, poniendo fin a una trayectoria de más de una década defendiendo la camiseta de la Canarinha.

El delantero de 34 años, que llegó al certamen tras recuperarse de una lesión muscular sufrida en el Brasileirão, ingresó en el segundo tiempo y marcó el descuento de penal en el tiempo de adición. Sin embargo, el doblete de Erling Haaland resultó decisivo para la clasificación del conjunto noruego y la eliminación de Brasil. Tras el encuentro, visiblemente emocionado, el futbolista confirmó el final de su ciclo con la selección: "Lo intenté, lo intenté. Todo empezó acá y termina acá. Se acabó", expresó ante la prensa.

Más allá de las críticas que recibió durante distintos pasajes de su carrera, Neymar deja una huella imborrable en la historia del seleccionado brasileño. Se despide como el máximo goleador histórico de la Canarinha, con 80 tantos en 130 partidos oficiales, superando el registro de Pelé.

No obstante, su carrera con Brasil quedará marcada también por una deuda pendiente: disputó cuatro Copas del Mundo (2014, 2018, 2022 y 2026) sin conseguir el título. Con su despedida, se cierra uno de los capítulos más importantes del fútbol brasileño de las últimas décadas.