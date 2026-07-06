Milei apuesta a consolidar un nuevo bloque regional tras los cambios políticos en Sudamérica

Milei confirmó que asistirá a las asunciones presidenciales de Perú y Colombia.

El Gobierno interpreta los recientes resultados electorales como un cambio de signo político en América Latina.

La Casa Rosada apuesta a fortalecer un bloque regional alineado con las ideas de la libertad económica.

Brasil aparece como el próximo objetivo político que sigue de cerca el oficialismo argentino.

Las diferencias entre Milei y Lula da Silva continúan condicionando la relación bilateral.

El Ejecutivo considera que la nueva configuración regional puede influir en organismos multilaterales como la CELAC.

El escenario político de América Latina atraviesa una etapa de profundas transformaciones y el Gobierno argentino observa ese proceso con marcado optimismo. Los recientes triunfos de dirigentes identificados con la derecha en distintos países de la región alimentan las expectativas del presidente Javier Milei, quien considera que se está produciendo un cambio de orientación política que podría modificar el equilibrio de fuerzas en los principales organismos internacionales del continente.

En ese contexto, el mandatario confirmó que asistirá a las ceremonias de asunción de los presidentes electos de Perú y Colombia. El 28 de julio viajará a Lima para participar del acto de investidura de Keiko Fujimori, mientras que el 7 de agosto hará lo propio en Bogotá para acompañar la llegada al poder de Abelardo de la Espriella.

Tras mantener conversaciones con ambos dirigentes, Milei destacó públicamente la posibilidad de fortalecer una agenda común basada en la defensa de la libertad económica, las instituciones democráticas y el combate a las políticas que identifica con el socialismo. Según expresó, los recientes resultados electorales reflejan un cambio de rumbo que, a su entender, comienza a consolidarse en distintos países latinoamericanos.

Las fechas elegidas para las ceremonias responden a disposiciones constitucionales de cada nación. En Perú, la asunción presidencial coincide con el aniversario de la independencia, mientras que en Colombia el traspaso de mando se realiza tradicionalmente durante las conmemoraciones de la Batalla de Boyacá.

En la Casa Rosada interpretan estos cambios como parte de una nueva configuración política regional. Funcionarios del oficialismo consideran que la conformación de gobiernos con afinidad ideológica podría tener impacto en espacios multilaterales, especialmente en aquellos donde se debaten posiciones comunes de los países latinoamericanos.

La mirada del Gobierno también está puesta en Brasil, donde las elecciones presidenciales previstas para octubre son consideradas un punto de inflexión para el futuro político del continente. Milei manifestó en distintas oportunidades su deseo de que ese país también experimente un cambio de signo político y expresó públicamente su respaldo al senador Flavio Bolsonaro, con quien mantuvo un encuentro en la Quinta de Olivos.

Durante una reciente exposición internacional, el Presidente volvió a cuestionar las políticas impulsadas por el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y sostuvo su expectativa de que la oposición logre imponerse en los próximos comicios. La relación entre ambos jefes de Estado continúa atravesando un período de fuerte distanciamiento político e ideológico.

Luego de ese encuentro, el mandatario argentino decidió cancelar su participación en una cumbre regional del Mercosur. Oficialmente, la decisión fue atribuida a cuestiones de agenda, aunque las diferencias con el Gobierno brasileño continúan siendo uno de los principales focos de tensión dentro del bloque.

Para el oficialismo, los triunfos de Fujimori y de la Espriella se incorporan a una lista de gobiernos que comparten una visión similar sobre el rumbo económico y político de la región. En ese grupo incluyen a las administraciones encabezadas por Nayib Bukele en El Salvador, José Raúl Mulino en Panamá, Jorge Quiroga en Bolivia, Daniel Noboa en Ecuador, José Antonio Kast en Chile, Santiago Peña en Paraguay y Luis Abinader en República Dominicana.

Desde el entorno presidencial consideran que este nuevo panorama regional representa una oportunidad para fortalecer alianzas estratégicas y promover posiciones comunes en defensa del libre mercado, la propiedad privada y la reducción del peso del Estado en la economía.

La estrategia internacional de Milei se inscribe en una política exterior que, desde el inicio de su mandato, busca estrechar vínculos con gobiernos y dirigentes afines a sus postulados ideológicos. En esa línea, el Presidente también participó meses atrás de un encuentro continental impulsado por sectores republicanos en Estados Unidos, donde reafirmó su intención de impulsar una mayor coordinación entre los países que comparten esa visión política.

Con los próximos procesos electorales aún por delante, especialmente el de Brasil, el Gobierno seguirá de cerca la evolución del mapa político latinoamericano, convencido de que una eventual ampliación del espacio de gobiernos afines fortalecería su estrategia de inserción internacional y consolidaría una nueva etapa en las relaciones políticas del continente.