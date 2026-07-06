UEFA apuntó contra FIFA por anular la sanción a Balogun en pleno Mundial

La controversia por la situación de Folarin Balogun continúa sumando capítulos en el Mundial 2026. Luego de que la FIFA resolviera suspender por un período de prueba de un año la aplicación de la fecha de sanción que debía cumplir el delantero de Estados Unidos, la UEFA publicó un duro comunicado cuestionando la medida y advirtiendo sobre el precedente que podría generar.

El conflicto comenzó tras el encuentro de dieciseisavos de final frente a Bosnia y Herzegovina, en el que Balogun fue expulsado y, en principio, debía perderse el duelo de octavos de final ante Bélgica por la suspensión automática de una fecha.

Sin embargo, luego de un reclamo presentado por la Federación de Estados Unidos, basado en la revisión de la jugada mediante el VAR, la FIFA decidió dejar en suspenso la sanción durante un año. De esta manera, el delantero quedó habilitado para disputar el próximo compromiso de su selección.

La decisión no cayó bien en la UEFA, que difundió un comunicado oficial en el que manifestó su desacuerdo y sostuvo que la determinación afecta la igualdad de condiciones dentro de la competencia.

"Esta decisión sienta un precedente en el torneo en curso, donde situaciones similares requerirán ahora un trato igualitario, en detrimento de la competición", expresó el organismo europeo.

Además, la UEFA remarcó que la suspensión automática tras una tarjeta roja es un principio establecido en los reglamentos y que no debería quedar sujeto a interpretaciones durante el desarrollo de un torneo.

En otro tramo del comunicado, el ente rector del fútbol europeo afirmó que modificar la aplicación de una sanción de este tipo pone en riesgo la credibilidad de las competencias y puede tener consecuencias para futuras competiciones tanto de selecciones como de clubes.

Finalmente, la UEFA cerró su mensaje con un fuerte cuestionamiento hacia la FIFA al señalar que recibió la resolución con "incredulidad", calificándola como una decisión "sin precedentes, incomprensible e injustificable", lo que profundizó el debate en torno a la actuación del organismo que conduce el fútbol mundial.