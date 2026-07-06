Javier Milei reaccionó al triunfo de Noruega y llenó de elogios a Erling Haaland

El presidente de la Nación, Javier Milei, volvió a generar repercusión en las redes sociales al dedicarle un mensaje a Erling Haaland luego de la victoria de Noruega sobre Brasil por 2-1 en los octavos de final del Mundial 2026. El delantero del Manchester City fue la gran figura del encuentro al convertir los dos goles que sellaron la clasificación de su selección y la eliminación de la Canarinha.

A través de su cuenta oficial de X, el mandatario expresó su admiración por el atacante noruego con un mensaje que rápidamente se viralizó: "Miren la firma del lado derecho que se acompaña con el número 9... Vikingo sos un gigante... CC: @ErlingHaaland", escribió.

La publicación estuvo acompañada por una fotografía de una camiseta oficial del Manchester City personalizada con el apellido "Milei" y el número 1. En la imagen también se observan las firmas de varios integrantes del plantel inglés, entre ellas la de Haaland, a la que hizo referencia el Presidente en su mensaje.

El posteo tuvo una amplia repercusión en las redes sociales y en los medios deportivos, especialmente por producirse pocas horas después de la eliminación de Brasil y del anuncio del retiro de Neymar de la selección brasileña. De esta manera, el reconocimiento de Milei al goleador noruego se convirtió en uno de los comentarios más destacados tras una jornada que dejó uno de los mayores impactos del Mundial 2026.