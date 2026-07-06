Sofi Martínez reaccionó a las palabras de Lionel Messi y recordó una charla con Antonela Roccuzzo.

Sofi Martínez volvió a referirse a los rumores que, desde el Mundial de Qatar 2022, la vinculan sentimentalmente con Lionel Messi y recordó el gesto que tuvo Antonela Roccuzzo para llevarle tranquilidad. La periodista habló del tema en Agarrate Catalina, el programa de Catalina Dlugi por Once Diez Radio Ciudad, días después del saludo que el capitán argentino le dedicó tras el triunfo frente a Cabo Verde en el Mundial 2026.

El origen de las versiones se remonta a la entrevista que Martínez le realizó a Messi luego de la semifinal de Qatar 2022 ante Croacia, cuando le dijo una frase que se volvió viral: "Hay algo que no te va a sacar nadie: atravesaste a cada uno de los argentinos". A partir de ese momento comenzaron a circular especulaciones en redes sociales sobre un supuesto vínculo entre ambos, algo que la periodista volvió a desmentir de manera categórica.

Durante la entrevista radial, Sofi contó que fue Antonela Roccuzzo quien decidió comunicarse con ella para transmitirle tranquilidad.

"Yo lo conté alguna vez porque ella es una capa total. Tuvo esas ganas de hacerme saber que no me ocupara por todo ese ruido que se arma, que no tiene nada de verdad y que siguiera con mi trabajo", relató.

Además, aseguró sentir una profunda admiración por la esposa del capitán argentino.

El tema volvió a cobrar relevancia luego del partido ante Cabo Verde, cuando Messi se acercó a la periodista en la zona mixta y le dijo entre risas:

"Después dicen que no te saludo, que si te miro, que no te miro. Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo."

Martínez agradeció el gesto y posteriormente explicó que ese saludo fue una manera de desactivar los rumores que suelen surgir alrededor de su relación profesional con el futbolista.

"Ese saludo tiene que ver con ruidos que se generan y que no tienen ningún sentido. Son todas mentiras. Él no tenía ninguna necesidad de hacerlo y, sin embargo, quiso dejar en claro que no existe ningún problema", sostuvo.

En la misma entrevista también habló sobre su presente personal y aseguró que actualmente está enfocada por completo en la cobertura del Mundial.

"Ahora no estoy ni saliendo con nadie. Estoy tranquila en ese sentido y eso me viene bien para este trabajo, porque un Mundial es tan abrumador que no me preocupo por ninguna otra cosa", comentó.

Asimismo, reveló que su hermana es la persona en la que más se apoya cuando necesita desahogarse.

"Mi hermana es mi salvataje. Cuando algo me supera la llamo o le escribo. Siempre es la persona a la que le llevo todos mis problemas y me ayuda a acomodar las cosas."

Por último, Sofi explicó que durante el torneo mantiene una rutina muy estricta para afrontar la exigente cobertura periodística, con especial cuidado del descanso y de su voz. Además, se mostró optimista de cara al próximo compromiso de la Selección argentina frente a Egipto por los octavos de final.