Inglaterra: la clasificación a cuartos, empañada por la grave lesión de una figura en los festejos

El histórico Estadio Azteca fue testigo de una jornada de dramatismo absoluto en la Copa del Mundo 2026. La selección de Inglaterra logró sellar su boleto a los cuartos de final tras derrotar a México por 3-2 en un partido de alta tensión. Sin embargo, la euforia por el pase de ronda se transformó de inmediato en honda preocupación debido a un insólito y grave accidente sufrido por el mediocampista Jordan Henderson durante los festejos posteriores al pitido final, un hecho que mantiene en vilo a toda la delegación británica.

El desafortunado episodio ocurrió cuando el plantel conducido por Thomas Tuchel se aproximó a la cabecera ocupada por los aficionados ingleses para celebrar la sufrida victoria. En medio del júbilo colectivo, el experimentado volante del Brentford intentó trasponer una valla publicitaria, pero perdió el equilibrio y cayó de forma aparatosa, impactando severamente su brazo izquierdo contra el suelo. Ante los evidentes signos de dolor, el cuerpo médico intervino con urgencia en el campo de juego, asistiéndolo con oxígeno antes de retirarlo en camilla hacia un hospital de la Ciudad de México, donde permanece internado a la espera de estudios que determinen si requerirá una cirugía de emergencia.

El propio entrenador alemán no ocultó su pesimismo en la rueda de prensa posterior, al admitir que la lesión de muñeca de Henderson tiene muy mala pinta y reviste una considerable gravedad, lo que hace temer que se pierda lo que resta del certamen ecuménico. Este imprevisto opacó un trámite futbolístico que ya de por sí había sido electrizante: Inglaterra sacó una ventaja tempranera gracias a dos goles de Jude Bellingham en apenas 98 segundos, pero el panorama se complicó por la expulsión del defensor Jarell Quansah tras la intervención del VAR, obligando a los europeos a resistir las embestidas del local en un final con más de once minutos de adición.

El encuentro también resultó costoso para el seleccionado azteca comandado por Javier Aguirre, que sufrió la baja por hospitalización del delantero Santiago Giménez debido a un traumatismo en el epílogo del juego. Con este escenario agridulce, Inglaterra deberá focalizarse en su próximo cruce de cuartos de final ante Noruega, el combinado nórdico que viene de eliminar a Brasil bajo el liderazgo de Erling Haaland. El cuerpo técnico británico iniciará ahora una carrera contrarreloj para reestructurar el mediocampo ante la casi segura baja de uno de sus principales referentes.