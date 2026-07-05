San Lorenzo elogió a Orlando Gill tras disputar el Mundial con la Selección de Paraguay

La eliminación de Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026, tras caer 1-0 frente a Francia en Philadelphia, marcó el final de una destacada campaña para el conjunto dirigido por Gustavo Alfaro. Pese a la derrota, uno de los futbolistas más destacados del equipo fue el arquero Orlando Gill, quien volvió a lucirse bajo los tres palos.

Su actuación no pasó desapercibida y San Lorenzo, club al que llegó a comienzos de 2025, le dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales para reconocer su rendimiento durante la Copa del Mundo.

"A pesar de la derrota, Orlando Gill fue una de las figuras del encuentro entre Paraguay y Francia, con varias atajadas enormes. Todo San Lorenzo está muy contento de tu Mundial, Orli, nos representaste de gran manera. ¡Felicitaciones y te esperamos en casa!", publicó el Ciclón junto a una imagen del arquero defendiendo el arco paraguayo.

Un Mundial de menor a mayor

El rendimiento de Gill fue creciendo a medida que avanzó el torneo. Aunque no pudo evitar la derrota en el debut frente a Estados Unidos, luego fue una pieza clave para que Paraguay mantuviera el arco invicto ante Turquía y Australia durante la fase de grupos.

Su mejor versión apareció en los cruces de eliminación directa. En los 16avos de final, fue determinante para eliminar a Alemania, sosteniendo el empate durante los 120 minutos y atajando dos penales en la definición desde los doce pasos.

Ya en los octavos de final, volvió a destacarse frente a Francia, con varias intervenciones de gran nivel, incluida una espectacular doble atajada ante Kylian Mbappé, que mantuvo con vida a la Albirroja hasta los últimos minutos del encuentro.

El beneficio económico para San Lorenzo

Además del reconocimiento deportivo, la participación de Gill en la Copa del Mundo también dejó un ingreso importante para San Lorenzo.

Gracias a los 24 días que el arquero permaneció afectado a la selección paraguaya durante el certamen, el club de Boedo percibirá 253.000 dólares como compensación por parte del programa de beneficios destinado a los equipos que ceden futbolistas para el Mundial.