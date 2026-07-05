Vozinha, la figura de Cabo Verde en el Mundial, quedó en la mira de clubes de cuatro países

A sus 40 años, Vozinha se convirtió en una de las grandes sorpresas del Mundial 2026. El arquero de Cabo Verde brilló durante toda la competencia y volvió a destacarse frente a la Selección argentina, donde protagonizó varias atajadas decisivas, incluso ante Lionel Messi. Tras la eliminación de su selección, comenzó a sonar con fuerza en el mercado de pases.

Luego de la derrota por 3-2 frente a la Albiceleste, el experimentado guardameta finalizó su contrato con Chaves, equipo de la Segunda División de Portugal, donde disputó 19 partidos durante la última temporada.

Sus actuaciones frente a potencias como España, Uruguay y Argentina hicieron crecer su valoración en el mercado, que según portales especializados ronda los 50 mil euros, y despertaron el interés de varios clubes.

De acuerdo con ESPN, Ceará de Brasil, Cruz Azul de México, Olimpia de Paraguay —que recientemente incorporó a Tim Payne— y una franquicia de la MLS siguen de cerca la situación del arquero caboverdiano.

Además, Vozinha también fue ofrecido a Deportivo Riestra, aunque medios vinculados al club aseguran que la institución no tiene previsto incorporar un arquero, ya que considera cubierta esa posición con Ignacio Arce.

La emotiva charla entre Vozinha y Lionel Messi

Después del encuentro frente a Argentina, el arquero reveló el intercambio que mantuvo con Lionel Messi, un momento que calificó como inolvidable.

“Me acerqué a él y ni siquiera tuve tiempo de decir mucho. Me abrazó y me dijo: ‘Buen trabajo. Sos un arquero increíble. Tu gente debe estar muy orgullosa de vos’”, contó.

Vozinha aseguró que esas palabras significaron mucho para él: “Escuchar eso de alguien como Leo tiene un valor enorme. Le agradecí y le respondí: ‘Gracias, Leo. Vos sos el mejor’”.

El arquero también aprovechó la ocasión para pedirle un recuerdo del partido.