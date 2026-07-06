Inglaterra ganó un partidazo frente a México y sacó boleto a los cuartos de final

Antes del partido, el pronóstico era favorable para Inglaterra. Sin embargo, el conjunto europeo debió esforzarse al máximo para superar a un México que nunca dejó de pelear. Finalmente, el equipo de Thomas Tuchel se impuso por 3-2 y selló su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Noruega.

El encuentro, correspondiente a los octavos de final, comenzó con una hora de demora debido a una tormenta que activó los protocolos de seguridad en la Ciudad de México. Una vez que la pelota comenzó a rodar, el local sorprendió rápidamente y se adelantó en el marcador gracias a Julián Quiñones.

La reacción inglesa fue inmediata. Jude Bellingham se convirtió en la gran figura de la noche al marcar un doblete en apenas dos minutos, con goles a los 36 y 38, para dar vuelta el resultado antes del descanso y cambiar por completo el desarrollo del encuentro.

En el segundo tiempo, Inglaterra sufrió un nuevo contratiempo con la expulsión de Jarell Quansah, aunque incluso con diez jugadores consiguió ampliar la ventaja. Harry Kane convirtió un penal y estableció el 3-1, dándole algo de tranquilidad a los europeos.

México no se rindió y volvió a meterse en partido gracias a un penal ejecutado por Raúl Jiménez, que descontó para el 3-2. Con un hombre de más y el respaldo de un Estadio Azteca colmado, el conjunto dirigido por Javier Aguirre fue con todo en busca del empate durante los más de diez minutos de tiempo agregado.

En el tramo final, Inglaterra resistió gracias a las intervenciones de Jordan Pickford y a un cierre providencial de Jude Bellingham sobre la línea, que evitó el empate y aseguró la clasificación inglesa.

De esta manera, Inglaterra avanzó a los cuartos de final, instancia en la que se enfrentará a Noruega, una de las grandes sorpresas del certamen tras eliminar a Brasil por 2-1. México, por su parte, quedó eliminado del Mundial luego de una destacada campaña como anfitrión, aunque con la sensación de haber estado muy cerca de llevar el partido al tiempo suplementario.