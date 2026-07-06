Economía enfrenta en julio vencimientos por $16 billones y el mercado sigue de cerca la estrategia financiera del Gobierno

El Ministerio de Economía enfrenta en julio vencimientos de deuda en pesos por aproximadamente $16 billones.

La mayor parte de esos compromisos se encuentra en poder de inversores privados.

El mercado analiza si el Gobierno busca liberar liquidez para impulsar el crédito.

Julio concentra una mayor demanda de dinero por el pago de aguinaldos y otras obligaciones.

Las Lecaps continúan siendo uno de los principales instrumentos de financiamiento del Tesoro.

Las últimas licitaciones reflejaron la intención oficial de extender plazos sin elevar significativamente el costo financiero.

El Ministerio de Economía afrontará durante julio un nuevo desafío financiero con vencimientos de deuda en pesos que rondan los $16 billones, una cifra que, si bien resulta inferior a la enfrentada el mes anterior, volverá a poner a prueba la capacidad del Gobierno para renovar compromisos sin alterar el equilibrio monetario ni las expectativas del mercado.

Las estimaciones privadas indican que la mayor parte de esos vencimientos se encuentra en manos de inversores del sector privado, mientras que una porción menor corresponde a organismos estatales, excluyendo al Banco Central y al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El cronograma se presenta luego de un exigente junio, cuando la Secretaría de Finanzas debió afrontar vencimientos superiores a los $23 billones.

En la última licitación del mes pasado, el Tesoro alcanzó una tasa de refinanciación cercana al 81% sobre compromisos que ascendían a unos $16 billones. La operación permitió renovar aproximadamente $13 billones, mientras que el resto de los recursos quedó disponible en el mercado, una decisión que despertó distintas interpretaciones entre economistas y operadores financieros.

Algunos analistas consideran que la menor absorción de liquidez responde a una estrategia deliberada de las autoridades económicas para incrementar la disponibilidad de pesos dentro del sistema financiero. Bajo esa lectura, el objetivo sería estimular el otorgamiento de créditos al sector privado y acompañar un eventual incremento estacional en la demanda de dinero durante las próximas semanas.

Desde esa perspectiva, los fondos que no fueron renovados no habrían tenido como destino inmediato ni el consumo ni la compra de dólares. Las consultoras sostienen que una parte significativa de esos recursos tendería a canalizarse hacia el mercado secundario de deuda pública, impulsando la demanda de Letras Capitalizables (Lecaps), elevando sus cotizaciones y generando una moderada reducción de las tasas de interés de corto plazo.

Sin embargo, otros especialistas sostienen que la explicación principal pasa por factores estacionales. Julio suele caracterizarse por un aumento en la demanda de dinero debido al pago del Sueldo Anual Complementario, conocido como aguinaldo, además de otras obligaciones que deben afrontar las empresas durante el período. En ese escenario, una mayor circulación de pesos respondería a necesidades operativas propias de la economía y no necesariamente a una modificación en la política monetaria.

Dentro del calendario de vencimientos sobresale una Lecap que expira el próximo 17 de julio. Si bien su emisión original contempló un monto nominal de hasta $6 billones, las estimaciones del mercado indican que actualmente permanecen en circulación alrededor de $2,7 billones, lo que convierte a ese instrumento en uno de los principales focos de atención para inversores y funcionarios.

La última megalicitación realizada por la Secretaría de Finanzas también dejó señales sobre la estrategia oficial para administrar la deuda. Las tasas convalidadas reflejaron la intención del Gobierno de extender los plazos de financiamiento procurando evitar un incremento significativo del costo financiero.

Entre los instrumentos adjudicados, la Lecap con vencimiento el 13 de noviembre registró una Tasa Efectiva Mensual del 2,10%, equivalente a una Tasa Interna de Retorno Efectiva Anual del 28,32%. En tanto, el instrumento ajustado por la tasa TAMAR con vencimiento en julio de 2027 mostró un rendimiento anual efectivo del 31,50%.

También formaron parte de la colocación un bono ajustado por inflación con vencimiento en octubre de 2027, que ofreció una tasa real del 6,47%, y un bono dual con vencimiento en diciembre de 2029, que combinó rendimientos del 6,27% para el componente indexado por inflación y del 9,16% para el tramo vinculado a la tasa variable.

Por otra parte, los títulos atados a la evolución del tipo de cambio también exhibieron rendimientos relevantes. La letra dólar linked con vencimiento en agosto de 2026 cerró con una tasa efectiva anual del 6,41%, mientras que el instrumento con vencimiento en diciembre de 2028 alcanzó un rendimiento del 8,57%.

Con un calendario de compromisos menos exigente que el de junio, pero igualmente significativo, el Gobierno buscará mantener elevados niveles de refinanciación para sostener su programa financiero. Al mismo tiempo, el comportamiento de la liquidez, la evolución de las tasas y la respuesta de los inversores serán variables determinantes para evaluar la solidez de la estrategia económica durante la segunda mitad del año.