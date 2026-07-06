El PRO ratificó su respaldo a la agenda legislativa del Gobierno y buscará impulsar proyectos propios en el Congreso

El PRO confirmó que respaldará varias de las prioridades legislativas impulsadas por el Gobierno.

La reforma política y los cambios en el régimen de Zona Fría figuran entre los proyectos que acompañará.

El partido también buscará avanzar con iniciativas propias en materia institucional, seguridad y justicia.

Ficha Limpia continúa siendo uno de los principales proyectos impulsados por la bancada.

La agenda incluye propuestas sobre salud mental, desalojos, grooming y reforma del Código Penal.

El oficialismo seguirá necesitando acuerdos con otros bloques para reunir mayorías en ambas cámaras.

El Gobierno nacional apuesta a que el Congreso vuelva a convertirse en el principal escenario para relanzar su agenda política durante el segundo semestre del año. En ese contexto, el PRO confirmó que acompañará varias de las iniciativas consideradas prioritarias por la administración de Javier Milei y, al mismo tiempo, intentará avanzar con una serie de proyectos propios que forman parte de su plataforma legislativa.

La definición del partido presidido por Mauricio Macri representa un respaldo importante para el oficialismo, que continúa necesitando acuerdos con otras fuerzas políticas para reunir las mayorías necesarias en ambas cámaras del Congreso.

El acompañamiento del PRO cobra especial relevancia luego de la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete. El funcionario, que hasta el año pasado integraba el bloque de diputados del partido, encabezó posteriormente la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires como resultado del acuerdo político alcanzado entre ambas fuerzas. Tras obtener una victoria electoral en ese distrito, dejó su banca para incorporarse al Poder Ejecutivo.

Aunque el PRO redujo su representación parlamentaria en los últimos meses, todavía conserva un bloque de doce diputados nacionales y tres senadores, números que continúan siendo relevantes para la estrategia legislativa del oficialismo.

Desde el partido señalaron que el objetivo es contribuir a la aprobación de iniciativas que consideran centrales para avanzar con reformas institucionales y de seguridad, al tiempo que buscarán instalar proyectos propios que aún permanecen pendientes de tratamiento parlamentario.

Entre las prioridades compartidas con el Gobierno figura la reforma política, que incluye modificaciones al sistema electoral y cambios en el financiamiento de los partidos políticos. También ratificaron su respaldo a la iniciativa que modifica el régimen de Zona Fría, uno de los proyectos que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y que deberá ser debatido por el Senado.

En la Cámara alta, el PRO también respaldará el tratamiento de la actualización de la Ley de Salud Mental, iniciativa que ya cuenta con dictamen de comisión, además del proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada y la propuesta destinada a endurecer las penas para quienes formulen denuncias falsas.

En paralelo, el partido buscará impulsar una extensa agenda propia en la Cámara de Diputados. Entre los proyectos que pretende reactivar figura Ficha Limpia, iniciativa que propone impedir el acceso a cargos electivos de personas con determinadas condenas judiciales y que aún espera avanzar en el trámite legislativo.

La bancada también promueve una ley orientada a agilizar los desalojos y fortalecer las herramientas para combatir las usurpaciones de tierras, además de una reforma integral del Código Penal que contempla un endurecimiento de las penas para determinados delitos, especialmente aquellos que involucren homicidios de menores de 18 años cometidos durante robos.

Otro de los proyectos apunta a modificar el régimen de financiamiento de los partidos políticos, tema que también integra la propuesta de reforma política impulsada por el Poder Ejecutivo y que será uno de los ejes del debate parlamentario durante los próximos meses.

La agenda del PRO incorpora además iniciativas relacionadas con el aprovechamiento productivo de tierras ociosas ubicadas en corredores viales nacionales y propuestas para aumentar las sanciones penales en casos de vandalismo rural.

En materia de seguridad, el partido impulsa reformas destinadas a fortalecer las herramientas para combatir el grooming y la explotación de menores a través de medios digitales. Asimismo, promueve la instalación obligatoria de inhibidores de señales de telefonía celular e internet en establecimientos penitenciarios para dificultar la comisión de delitos desde las cárceles.

La prevención del suicidio adolescente constituye otro de los proyectos que el bloque considera prioritarios. La iniciativa busca fortalecer las políticas públicas de detección temprana, asistencia y acompañamiento de jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Con este esquema de trabajo, el PRO procura consolidar su rol como uno de los principales aliados parlamentarios del Gobierno sin resignar una agenda propia. La estrategia apunta a acompañar aquellas reformas que considera necesarias para el funcionamiento institucional y, al mismo tiempo, mantener presencia en el debate legislativo mediante propuestas elaboradas por sus propios legisladores.

El desarrollo de estas iniciativas dependerá, en gran medida, de la capacidad del oficialismo para construir acuerdos con otros bloques, especialmente con sectores del radicalismo y representantes de fuerzas provinciales, cuyos votos continúan siendo determinantes para la aprobación de los principales proyectos que llegarán al recinto durante la segunda mitad del año.