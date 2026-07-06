El Frente de Izquierda presentó un proyecto en Diputados para rechazar el vaciamiento de la CNEA

El Frente de Izquierda presentó un proyecto de declaración para rechazar el vaciamiento de la CNEA.

La iniciativa cuestiona los despidos de trabajadores y reclama su reincorporación.

El bloque opositor denunció un supuesto proceso de desmantelamiento del sector nuclear.

También expresó su rechazo a la intervención de Gendarmería durante las protestas.

El proyecto solicita la restitución del presupuesto destinado a la investigación científica.

La propuesta deberá ser tratada por las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados.

El Frente de Izquierda impulsó en la Cámara de Diputados un proyecto de declaración para expresar su rechazo al proceso de reestructuración que atraviesa la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). La iniciativa cuestiona las decisiones adoptadas por el Gobierno nacional sobre el organismo, denuncia despidos de trabajadores, advierte sobre un supuesto proceso de desmantelamiento del sector nuclear y reclama la restitución del presupuesto destinado a la investigación científica.

La presentación parlamentaria fue acompañada por fuertes críticas de referentes del espacio opositor, quienes sostienen que las medidas implementadas afectan el funcionamiento de uno de los organismos históricos del sistema científico y tecnológico argentino. Según manifestaron, el ajuste no responde exclusivamente a criterios de reducción del gasto público, sino que forma parte de una estrategia orientada a modificar el esquema de participación estatal en el desarrollo de la actividad nuclear.

El diputado nacional Néstor Pitrola afirmó que la situación de la CNEA representa un fuerte retroceso para la política científica del país y sostuvo que el proyecto busca expresar un "repudio absoluto" frente a las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo. A través de un mensaje difundido en redes sociales, el legislador también cuestionó los despidos registrados en el organismo y denunció la intervención de efectivos de la Gendarmería durante las protestas realizadas por los trabajadores.

Desde el Frente de Izquierda señalaron que la reducción de personal constituye uno de los aspectos más preocupantes del proceso. De acuerdo con el proyecto presentado en el Congreso, al menos 61 empleados habrían sido desvinculados de la Comisión Nacional de Energía Atómica, situación que, según el bloque, compromete la continuidad de investigaciones estratégicas y el desarrollo de proyectos vinculados con la energía nuclear y otras áreas de alta complejidad tecnológica.

Los legisladores sostuvieron además que la reestructuración del organismo no encuentra justificación en razones económicas. En ese sentido, remarcaron que empresas vinculadas al sector, como Nucleoeléctrica y Dioxitek, donde la CNEA mantiene participación accionaria, registran resultados positivos, por lo que descartaron que el objetivo sea disminuir un supuesto déficit operativo.

Bajo esa interpretación, el espacio opositor advirtió sobre la posibilidad de que el proceso derive en una mayor participación del sector privado en actividades consideradas estratégicas para el país. En sus argumentos, los diputados afirmaron que las políticas oficiales podrían facilitar futuras privatizaciones o modificaciones en el esquema de administración de la industria nuclear argentina.

Otro de los puntos incorporados en el proyecto hace referencia a la actuación de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones realizadas por trabajadores del organismo. El Frente de Izquierda cuestionó la presencia de efectivos de Gendarmería Nacional en el marco de las protestas y consideró que esa intervención representó un mecanismo de intimidación hacia quienes reclamaban por la continuidad de sus puestos laborales.

En el texto parlamentario, los legisladores expresaron su condena a lo que calificaron como un "vaciamiento" de la CNEA y solicitaron la inmediata reincorporación de los trabajadores despedidos. Asimismo, reclamaron el cese de toda forma de persecución contra el personal del organismo y pidieron que se garantice el normal funcionamiento de sus dependencias.

La iniciativa también exige la restitución de los recursos presupuestarios destinados a la Comisión Nacional de Energía Atómica, con el objetivo de asegurar la continuidad de las investigaciones científicas, el desarrollo tecnológico y los distintos programas que actualmente lleva adelante la institución.

Con esta presentación, el Frente de Izquierda busca instalar el debate parlamentario sobre el futuro de uno de los organismos más relevantes del sistema científico nacional. Mientras el oficialismo sostiene su política de reorganización del Estado y reducción del gasto público, sectores de la oposición advierten que las modificaciones impulsadas podrían tener consecuencias sobre áreas consideradas estratégicas para el desarrollo tecnológico y energético del país.

El proyecto deberá ahora seguir el trámite legislativo correspondiente y eventualmente ser analizado por las comisiones competentes de la Cámara de Diputados, donde se definirá si obtiene el respaldo necesario para avanzar dentro del Congreso.