La Fiscalía rechazó el pedido de detención de Manuel Adorni, pero ordenó nuevas medidas para profundizar la investigación patrimonial

El fiscal Gerardo Pollicita rechazó el pedido de detención de Manuel Adorni.

Consideró que el ex funcionario posee arraigo suficiente y no existe riesgo concreto de fuga.

También descartó que haya intentado entorpecer la investigación mediante contactos con testigos.

La Fiscalía ordenó ampliar la información sobre operaciones realizadas con criptomonedas.

Se solicitaron nuevos informes sobre inmuebles, pagos de impuestos y compras efectuadas por plataformas digitales.

La causa continuará con nuevas medidas de prueba para profundizar la investigación patrimonial.

El fiscal federal Gerardo Pollicita dictaminó en contra del pedido de detención del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni al considerar que, en el estado actual de la investigación, no existen elementos suficientes que justifiquen la aplicación de una medida de coerción personal. Sin embargo, el representante del Ministerio Público dispuso una serie de nuevas diligencias orientadas a profundizar el análisis sobre el patrimonio y los movimientos financieros del ex funcionario, particularmente aquellos vinculados con operaciones realizadas mediante criptomonedas y plataformas digitales.

El planteo para que Adorni fuera detenido había sido presentado por la diputada nacional Marcela Pagano y por el abogado Gregorio Dalbón, quienes también solicitaron, de manera subsidiaria, que se le prohibiera salir del país mientras avanza la causa judicial.

En un extenso dictamen, Pollicita sostuvo que no se encuentran acreditados los presupuestos legales necesarios para ordenar una prisión preventiva. El fiscal consideró que el ex funcionario posee un arraigo suficiente, ya que cuenta con domicilio conocido, bienes registrados en el país y un núcleo familiar establecido, circunstancias que, a su criterio, reducen significativamente cualquier posibilidad de fuga.

Además, destacó que Adorni carece de antecedentes penales y recordó que, desde el inicio del expediente, compareció siempre a través de sus abogados defensores, quienes participaron de las distintas medidas de prueba sin generar demoras ni obstaculizar el desarrollo de la investigación.

Otro de los aspectos analizados por el fiscal fue el supuesto riesgo de entorpecimiento del proceso judicial. Sobre ese punto concluyó que no existen evidencias objetivas que permitan sostener que el ex funcionario haya intentado alterar pruebas o influir sobre los testigos convocados durante la instrucción.

En particular, evaluó los mensajes intercambiados entre Adorni y el contratista Matías Tabar, uno de los testigos incorporados a la causa. Según el dictamen, esas comunicaciones no constituyen una conducta capaz de justificar una medida restrictiva de la libertad, ya que de las propias declaraciones testimoniales no surge que el testigo hubiera sido presionado, amenazado o condicionado para modificar su relato.

El fiscal también señaló que el resto de las personas que prestaron declaración aportó información que permitió avanzar con nuevas líneas de investigación, sin detectarse interferencias atribuibles al imputado.

Pese a rechazar la detención, Pollicita entendió necesario mantener un seguimiento sobre la situación procesal de Adorni. En ese sentido, propuso que, en caso de pretender salir del país, deba solicitar autorización judicial previa para que cada pedido sea evaluado de acuerdo con las circunstancias existentes al momento del viaje.

Paralelamente, el Ministerio Público dispuso una batería de nuevas medidas probatorias destinadas a reconstruir con mayor precisión la evolución patrimonial del ex funcionario.

Una de las principales diligencias está dirigida a la plataforma Binance. El fiscal solicitó ampliar la información ya remitida para conocer en detalle todos los ingresos de activos digitales registrados en la cuenta atribuida a Adorni desde junio de 2020 hasta mayo de 2021.

Asimismo, requirió a Lemon una ampliación de los datos correspondientes a la actividad desarrollada por el ex funcionario entre enero de 2020 y diciembre de 2022. El pedido incluye el historial completo de operaciones en pesos, moneda extranjera y criptoactivos, además de depósitos, retiros, transferencias, conversiones, saldos, billeteras virtuales, cuentas de origen y destino, identificación de contrapartes y registros de operaciones efectuadas en la tecnología blockchain.

La investigación también se extenderá al análisis de dos inmuebles vinculados al expediente. Para ello, el fiscal requirió información al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre el pago de las cuotas del impuesto ABL, con el objetivo de determinar quién efectuó esos desembolsos y cuál fue el medio de pago utilizado.

Otra de las medidas alcanza a una compra realizada mediante la plataforma Mercado Libre. A partir de una declaración testimonial incorporada recientemente, el Ministerio Público solicitó documentación destinada a reconstruir esa operación comercial y verificar su eventual relevancia dentro de la causa.

Finalmente, Pollicita ordenó incorporar formalmente al expediente las grabaciones de audio y video correspondientes a las últimas declaraciones testimoniales, con el propósito de completar el conjunto de pruebas reunidas hasta el momento.

Con estas decisiones, la investigación continúa avanzando sobre el patrimonio y la actividad financiera de Manuel Adorni, mientras la Justicia deberá resolver los próximos pasos del expediente a partir de las nuevas evidencias que se incorporen durante la instrucción.