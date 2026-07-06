Bitcoin recuperó impulso tras el regreso de capital a los ETF y el mercado evalúa si comenzó una nueva etapa alcista

Los ETF de Bitcoin registraron ingresos netos por 221,7 millones de dólares tras diez jornadas consecutivas de salidas.

Bitcoin volvió a cotizar por encima de los 62.000 dólares y recuperó su nivel más alto desde fines de junio.

Los flujos hacia los ETF se consolidan como uno de los principales factores que explican la evolución del precio.

Los analistas detectan señales técnicas que sugieren un posible agotamiento de la presión vendedora.

Persisten diferencias entre los principales administradores de fondos respecto del comportamiento de los inversores.

La continuidad de los flujos, la decisión de la Reserva Federal y la superación de resistencias técnicas serán claves para definir la tendencia de julio.

El mercado de las criptomonedas inició julio con una señal alentadora para los inversores luego de que los fondos cotizados (ETF) al contado de Bitcoin en Estados Unidos registraran ingresos netos por 221,7 millones de dólares en una sola jornada. El dato puso fin a una prolongada racha de diez ruedas consecutivas de rescates que había significado una salida cercana a los 2.730 millones de dólares y renovó las expectativas sobre la evolución del principal activo digital del mundo.

La reacción del mercado fue inmediata. Bitcoin avanzó hasta ubicarse en torno a los 62.300 dólares, alcanzando su mayor cotización desde fines de junio y acercándose nuevamente a un nivel técnico que los analistas consideran decisivo para definir la tendencia de las próximas semanas.

El renovado interés por los ETF cobra especial relevancia debido al peso que estos instrumentos adquirieron dentro del mercado. Actualmente, los flujos hacia estos fondos explican cerca del 45% de los movimientos semanales del precio de Bitcoin, convirtiéndose en uno de los principales factores que determinan la oferta y la demanda de la criptomoneda en el corto plazo.

El contexto macroeconómico también contribuyó al cambio de ánimo entre los inversores. Los últimos datos del mercado laboral estadounidense mostraron una creación de empleo inferior a la esperada, fortaleciendo las expectativas de que la Reserva Federal adopte una postura menos agresiva respecto de las tasas de interés. Ese escenario favoreció el apetito por activos considerados de mayor riesgo y coincidió con nuevos máximos registrados por las principales bolsas internacionales.

Mientras el precio de Bitcoin recuperaba terreno, algunos indicadores de análisis en cadena comenzaron a mostrar señales que no se observaban desde el final del mercado bajista de 2022. Uno de ellos fue la denominada relación de oferta de UTXO neta avanzada, una métrica utilizada para medir la proporción de monedas que cambiaron de manos con ganancias o pérdidas.

Según distintos especialistas, ese indicador volvió a ubicarse en terreno positivo por primera vez desde noviembre de 2022, lo que históricamente ha coincidido con fases de recuperación del mercado. No obstante, los analistas advierten que este tipo de señales no garantiza que el mínimo definitivo ya haya quedado atrás, sino que aumenta la probabilidad de que el proceso de ventas masivas esté perdiendo intensidad.

En esa misma línea, expertos del sector sostienen que existen diversos elementos que apuntan a un agotamiento de la presión vendedora, aunque consideran que todavía será necesario observar una recuperación sostenida de la demanda para confirmar un cambio de tendencia.

Dentro del universo de los ETF también comenzaron a observarse comportamientos diferentes entre los principales administradores de fondos. Fidelity encabezó las entradas de capital con aproximadamente 166 millones de dólares durante la jornada, seguida por ARK 21Shares, mientras que otros administradores registraron ingresos más moderados.

En contraste, el mayor ETF de Bitcoin del mercado, administrado por BlackRock, volvió a registrar salidas de fondos, prolongando una secuencia negativa iniciada durante la segunda mitad de junio. Esa divergencia refleja que, pese al repunte general, los inversores mantienen estrategias distintas respecto del posicionamiento en el principal activo digital.

Aun con la mejora registrada durante la primera semana de julio, el balance anual continúa siendo negativo para los ETF estadounidenses de Bitcoin, que acumulan retiros netos superiores a los 5.400 millones de dólares. Por ello, los operadores consideran que será necesario observar varias jornadas consecutivas de ingresos para confirmar un cambio estructural en el flujo de inversiones.

Otro de los debates que atraviesa actualmente al mercado está relacionado con el papel que desempeñan las grandes compañías que acumulan Bitcoin como parte de sus reservas. Diversos analistas consideran que empresas que durante años actuaron como fuertes compradoras podrían tener una influencia menor en el nuevo ciclo, debido a cambios en sus estrategias financieras y en las alternativas disponibles para administrar sus activos.

Con este panorama, el comportamiento del mercado durante julio dependerá de varios factores. Los especialistas seguirán de cerca la continuidad de los ingresos hacia los ETF, las decisiones que adopte la Reserva Federal en su reunión de fines de mes y la capacidad de Bitcoin para superar una importante zona de resistencia ubicada entre los 62.000 y los 62.500 dólares.

Si la criptomoneda logra consolidarse por encima de ese rango con un incremento en el volumen negociado, muchos operadores consideran que podría fortalecerse la recuperación iniciada en los últimos días. En cambio, una nueva pérdida de impulso que lleve la cotización por debajo de los niveles mínimos observados a fines de junio volvería a instalar escenarios más cautelosos para el resto del año.