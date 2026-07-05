Preocupa el rojo fiscal en Santa Fe: advierten que la caída de la actividad económica complica las cuentas provinciales

El déficit financiero acumulado por la provincia de Santa Fe durante los primeros cinco meses del año, que ronda los 600.000 millones de pesos, reavivó el debate sobre la situación de las finanzas públicas. Más allá del cruce político entre oficialismo y oposición, especialistas sostienen que el principal problema pasa por la disminución de los ingresos como consecuencia de la desaceleración económica.

El ex secretario de Finanzas Públicas de Santa Fe, Jorge Simón, explicó que el resultado negativo era previsible debido a la sostenida caída de la recaudación nacional en términos reales. En ese sentido, recordó que el año pasado la provincia cerró con un superávit muy reducido y que, durante gran parte del año en curso, los recursos provenientes de la coparticipación federal mostraron un descenso que impactó directamente sobre las cuentas provinciales.

Uno de los factores que más incide en el desequilibrio es el déficit de la Caja de Jubilaciones. Según indicó Simón, cerca de una cuarta parte del rojo financiero corresponde a ese organismo, mientras que la Nación mantiene una deuda por transferencias pendientes. A su entender, una regularización de esos fondos contribuiría a mejorar la situación fiscal de la provincia.

El economista también advirtió que la evolución de la actividad económica será determinante para los próximos meses. Señaló que la caída del consumo reduce la recaudación de impuestos nacionales, como el IVA, y también afecta tributos provinciales como Ingresos Brutos, además de generar menores ingresos por el impuesto inmobiliario y las patentes.

Respecto del escenario económico, sostuvo que una recuperación dependerá de una mayor actividad, menores tasas de interés y un contexto que incentive la producción. Al mismo tiempo, expresó reparos sobre la apertura de importaciones, al considerar que el ingreso de productos elaborados del exterior puede perjudicar a la industria nacional, afectar el empleo y reducir la base de contribuyentes.

En relación con las medidas para afrontar el déficit, Simón consideró razonable que la provincia recurra a los adelantos de coparticipación habilitados por el Gobierno nacional, aun cuando ello implique asumir un financiamiento transitorio. Recordó que este mecanismo ya fue utilizado en otras oportunidades para ordenar las cuentas sin afectar el pago de salarios.

Por último, afirmó que Santa Fe aún conserva margen para acceder a financiamiento destinado a obras públicas y remarcó que mantener ese nivel de inversión resulta clave para evitar un mayor impacto de la recesión, especialmente ante la reducción de la obra pública impulsada por el Gobierno nacional.