Castraciones en tu Barrio: anuncian un nuevo punto de atención y cambios en el cronograma

La Dirección de Salud Animal y Zoonosis de la Municipalidad de Rafaela informó que, debido a los feriados del 9 y 10 de julio, el programa "Castraciones en tu Barrio" modificará su cronograma de atención.

Como consecuencia de este cambio, el quirófano móvil permanecerá durante dos semanas consecutivas en la vecinal del barrio Independencia, ubicada en Donna 689, mientras que el resto del recorrido se postergará una semana respecto al calendario previsto originalmente.

La atención se realizará del lunes 6 al miércoles 8 de julio y del lunes 13 al viernes 17 de julio, en el horario de 7:30 a 12:00.

Además, de manera simultánea continuará funcionando el servicio frente a la plaza del barrio San José, en Lavalle 2450.

Durante cada jornada se ofrecerán castraciones gratuitas, atención veterinaria, vacunación antirrábica y desparasitación para perros y gatos, con el objetivo de promover la salud animal en distintos sectores de la ciudad.

Atención sin turno previo

El servicio se brinda por orden de llegada desde las 7:30, por lo que se recomienda asistir con anticipación.

Se realizan castraciones a perros y gatos, machos y hembras, a partir de los cuatro meses de edad. Los animales deben concurrir con un ayuno máximo de cinco horas, acompañados por un adulto responsable y con una manta o abrigo para el regreso al hogar.

Por qué es importante castrar

La castración contribuye a mejorar la salud y aumentar la expectativa de vida de las mascotas, además de prevenir enfermedades asociadas a las hormonas reproductivas, disminuir el riesgo de fugas y accidentes, y reducir conductas que pueden generar conflictos con otros animales o vecinos.

Asimismo, ayuda a controlar la sobrepoblación de perros y gatos, disminuyendo la cantidad de animales en situación de calle y favoreciendo las posibilidades de adopción responsable.

El programa "Castraciones en tu Barrio" continúa recorriendo distintos barrios de Rafaela con el objetivo de acercar estos servicios gratuitos y fortalecer las políticas de bienestar animal.

Próximo cronograma