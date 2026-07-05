La nueva Argentina ya está en marcha

Por Carlos Zimerman

No hay lugar para las dudas. Tampoco existe margen para discusiones estériles. Se podrá simpatizar o no con Javier Milei, compartir o cuestionar sus formas, discutir algunas de sus decisiones o señalar errores propios de cualquier gestión. Pero hay un hecho imposible de negar: su presidencia ya cambió la historia de la Argentina.

Después de décadas de decadencia, de populismo, de emisión descontrolada, de inflación crónica y de una política que convirtió al Estado en un botín, el país comenzó a recorrer un camino completamente distinto.

Y eso tiene un responsable político.

🔴 "La Argentina de 2026 ya no se parece a la Argentina que dejó el kirchnerismo."

Cuando Milei asumió la Presidencia, el país caminaba peligrosamente hacia una hiperinflación. La economía estaba al borde de la desintegración, el peso perdía valor a una velocidad alarmante y la incertidumbre dominaba absolutamente todas las actividades.

El desastre no apareció por casualidad.

Fue la consecuencia de años de emisión monetaria sin respaldo, déficit fiscal permanente, subsidios imposibles de sostener y una dirigencia política que creyó que imprimir billetes era una política económica.

Hoy el escenario es completamente diferente.

La inflación descendió de manera drástica y comenzó a transformarse en un problema cada vez más controlado. Esa sola noticia modifica la vida cotidiana de millones de argentinos.

Porque cuando los precios dejan de correr todos los días, vuelve algo que el país había perdido hace mucho tiempo: la previsibilidad.

🔴 "Sin estabilidad económica no existe crecimiento posible."

Los supermercados dejaron de remarcar mercadería permanentemente. Las familias pueden volver a planificar sus gastos. Las empresas empiezan a proyectar inversiones con un horizonte mucho más claro.

No es un detalle menor.

Es la base sobre la cual se construyen las economías normales.

A ese cambio se suma otro dato de enorme relevancia.

El riesgo país cayó hasta niveles que la Argentina no registraba desde hace muchos años.

Y eso no es una cifra destinada únicamente a economistas.

Significa que el mundo comienza lentamente a recuperar la confianza en la Argentina.

Menor riesgo implica mayor posibilidad de financiamiento, más inversiones privadas, más empresas dispuestas a desembarcar y, en consecuencia, más empleo genuino.

Ese es el verdadero círculo virtuoso.

🔴 "Las inversiones llegan cuando existe confianza; la confianza aparece cuando un país demuestra que decidió hacer las cosas bien."

También comenzó a observarse un fenómeno que durante años parecía imposible: los salarios recuperan terreno frente a la inflación.

Después de mucho tiempo, el ingreso de los trabajadores deja de perder sistemáticamente contra el aumento de los precios.

Falta muchísimo.

Nadie serio puede sostener que todos los problemas desaparecieron.

Todavía existen sectores que atraviesan dificultades y seguramente vendrán momentos complejos.

Todo proceso de transformación profunda genera tensiones, costos y desafíos.

Pero una cosa es atravesar dificultades mientras se avanza y otra muy distinta es padecerlas mientras el país se hunde.

La diferencia es enorme.

Lo que resulta evidente es que el rumbo cambió.

Y ese cambio explica buena parte de la resistencia que todavía enfrenta el Gobierno.

Porque durante décadas muchos dirigentes políticos construyeron carreras enteras alrededor de privilegios que hoy comienzan a desaparecer.

Vivieron de un Estado gigantesco, de estructuras burocráticas interminables, de cajas políticas y de beneficios que jamás estuvieron al alcance del ciudadano común.

🔴 "A muchos políticos no les molesta el ajuste; les molestan el fin de sus privilegios."

Por eso intentarán poner obstáculos, generar conflictos y sembrar incertidumbre.

Lo hicieron antes y volverán a hacerlo.

Pero la sociedad también cambió.

Millones de argentinos comprendieron que el camino del gasto sin control, de la emisión y del populismo solo conducía a más pobreza.

El país inició en diciembre de 2023 un proceso de transformación que ya empieza a mostrar resultados concretos.

Todavía queda mucho por hacer.

Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, la Argentina dejó de discutir cómo administrar la decadencia para empezar a construir un futuro distinto.

Eso no significa que Javier Milei sea infalible.

Significa algo mucho más importante: que tuvo la decisión política de romper con un modelo que llevaba décadas fracasando.

Y por esa razón, más allá de las simpatías o las diferencias ideológicas, existe una realidad difícil de refutar.

La Argentina ya es otra.

Y ese cambio histórico lleva, indiscutiblemente, el nombre de Javier Milei.