Ya se pueden conseguir los programas del FTR26

El Festival de Teatro de Rafaela 2026 se acerca y, como cada año, ya están disponibles los programas impresos para que el público pueda consultar toda la programación y planificar su experiencia teatral con anticipación.



Los programas pueden retirarse de manera gratuita en distintos puntos estratégicos de la ciudad: en la Municipalidad de Rafaela (Moreno 8), en el Complejo Cultural del Viejo Mercado (Sarmiento 544), en el Cine Municipal Belgrano (Bv. Santa Fe 555), en el Teatro Lasserre (Bv. Lehmann 228) y en el Centro Cultural La Máscara (Constitución 250). También están disponibles en el Área de Cultura (San Martín 547) y en la Secretaría de Educación y Cultura (Sarmiento 550).



Se recuerda que la boletería abrirá el sábado 11 de julio, por lo que se recomienda contar con el programa con anticipación para poder elegir con tiempo qué obras ver y organizar las jornadas del Festival. La agenda incluye espectáculos para todos los públicos, actividades especiales, talleres y propuestas escénicas de lo más diversas, que este año celebran la vigésima primera edición de uno de los eventos culturales más importantes de la ciudad y la región.