Viotti cruzó un límite: cuando el marketing político atropella la ley y la dignidad

Por Carlos Zimerman

Hay decisiones que generan debate. Otras simplemente despiertan preocupación. Y después están aquellas que obligan a preguntarse si quien las tomó comprendió realmente el alcance de lo que estaba haciendo. La última iniciativa del intendente Leonardo Viotti parece ubicarse, lamentablemente, en este último grupo.

Anunciar con bombos y platillos controles de alcohol y drogas para empleados municipales, incluyendo al personal político, podrá sonar impactante para las redes sociales. Puede generar algunos aplausos rápidos y algunos titulares. Pero cuando se analiza con un mínimo de seriedad jurídica y humana, aparecen más dudas que certezas.

🔴 "No todo lo que genera impacto mediático es legal, ni mucho menos correcto."

Da la sensación de que Viotti volvió a priorizar la puesta en escena antes que el contenido. Eligió grabar un video con una estética de autoridad, intentando transmitir una imagen de firmeza que recuerda más a una imitación de Nayib Bukele que a la conducta que debería tener un intendente de una ciudad como Rafaela, y no estoy hablando mal de Bukele de ninguna manera, solo que Viotti es Viotti y Bukele es Bukele, y a decir verdad a Viotti le falta una eternidad para siquiera parecerse al presidente de El Salvador.

El problema es que gobernar no consiste en copiar formatos exitosos de otros países así por que si. Gobernar exige conocer la ley, respetar derechos y entender que detrás de cada decisión existen personas.

Y allí aparece el aspecto más preocupante.

Si dentro de la Municipalidad existen trabajadores con problemas de consumo, lo primero que debería entender el intendente es que una adicción es una enfermedad, no un delito ni una condición que habilite la estigmatización pública.

🔴 "A quien atraviesa una enfermedad no se lo expone; se lo acompaña, se lo contiene y se lo ayuda."

Resulta difícil comprender cuál es el verdadero objetivo de esta medida. Porque cuesta creer que responda únicamente a una preocupación sanitaria.

Por el contrario, resulta inevitable pensar que detrás de esta decisión pueda esconderse la intención de construir argumentos para avanzar sobre empleados municipales, facilitar despidos o abrir la puerta a futuras reestructuraciones bajo un relato políticamente atractivo.

"La decisión de comenzar a realizar controles de alcohol y drogas al personal municipal, incluido el político, está alejada de toda lógica jurídica y, seguramente, responde a una determinación tendiente a contar con algún tipo de argumento para comenzar a despedir empleados y, de esa manera, disponer de más fondos para... vaya uno a saber qué cosas."

Sería un antecedente extremadamente grave.

Porque el Estado no puede transformarse en un escenario donde las enfermedades sean utilizadas como herramientas disciplinarias.

🔴 "La función pública exige responsabilidad, no espectáculos para las redes sociales."

Lo más llamativo es que Viotti parece desconocer cuestiones elementales que cualquier funcionario debería manejar antes de anunciar una medida de semejante magnitud. No alcanza con prender una cámara y hablar con tono firme. Tampoco alcanza con intentar mostrarse inflexible.

La autoridad no se construye actuando un personaje.

Se construye con gestión, con resultados y, sobre todo, con respeto por la ley.

Desde que llegó al Municipio, el intendente ha buscado en reiteradas oportunidades instalar una imagen de hombre decidido. Sin embargo, una cosa es transmitir firmeza y otra muy distinta es avanzar sobre derechos individuales sin medir las consecuencias.

Gobernar implica administrar conflictos con inteligencia, no fabricarlos.

Quizá haya llegado el momento de que Leonardo Viotti comprenda definitivamente que ya no está en campaña. Tampoco es aquel joven dirigente que buscaba posicionarse políticamente.

Hoy es el intendente de Rafaela.

Y esa responsabilidad exige estudiar, asesorarse y entender que existen límites que ningún gobernante debería cruzar.

"Viotti demuestra una ignorancia supina y sería bueno que se instruya al respecto, que se de cuenta de que es el intendente de Rafaela, que ya es todo un "hombrecito" y que hace rato dejó de ser aquel jovencito que jugaba a conseguir un cargo para poder vivir sin trabajar."

Esta vez, todo indica que los cruzó. Y cuando se juega con derechos, con la dignidad de las personas y con principios básicos del Estado de Derecho, ya no alcanza con un video para justificarlo.