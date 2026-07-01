Revelaron cómo avanzan las negociaciones entre Florencia Peña y Nicolás Occhiato tras la polémica

Continúan las repercusiones por la salida de Florencia Peña de Luzu TV. En los últimos días trascendió que la actriz busca llegar a un acuerdo económico con el canal de streaming luego de la cancelación de su programa, decisión que se produjo tras la difusión de una información falsa sobre el padre de Lionel Messi.

Ahora fue Fernando Burlando, abogado de la conductora, quien reveló en qué estado se encuentran las conversaciones entre ambas partes.

Fernando Burlando habló de las negociaciones con Luzu TV

En diálogo con LAM (América), el letrado reconoció que las posibilidades de alcanzar un acuerdo hoy parecen lejanas.

"Me parece que el acuerdo está muy lejano. Es una pena, porque creo que todos deberíamos reconocer nuestros errores, así como lo hizo Florencia desde el primer momento. La actitud de Luzu deja muchísimo que desear", sostuvo.

Burlando remarcó que, desde su punto de vista, la empresa debería respetar las condiciones del vínculo contractual y contemplar el perjuicio que sufrió la actriz.

"La manera de equilibrar las cosas sería resolver el contrato como corresponde y teniendo en cuenta el daño que también se le generó a Florencia. Hoy no estamos en esa instancia", afirmó.

Además, cuestionó la postura que, según él, mantiene el canal.

"Pretenden que ella simplemente diga 'me voy a mi casa' y eso no corresponde. Son personas adultas y existen cuestiones legales que deben respetarse", expresó.

¿Florencia Peña iniciará acciones legales?

El abogado también aseguró que su clienta continúa muy afectada por la situación y por la repercusión que tuvo el episodio.

Sin embargo, descartó que la actriz tenga previsto iniciar acciones judiciales contra quienes la cuestionaron públicamente.

"Florencia es una defensora de la libertad de expresión. Solo se analizaría una acción si se cruzara el límite de lo legal y se ingresara en un ámbito delictivo. Por opiniones o críticas, no creo que tome ninguna medida", explicó.

Y dejó en claro cuál es hoy el foco del conflicto: "El tema, hoy, es con Luzu".

Qué fue lo que más molestó a Florencia Peña

Días atrás, en una entrevista con DDM (América), Burlando también hizo referencia a la actitud de Nicolás Occhiato, fundador de Luzu TV.

Según contó el periodista Guido Záffora, el primer contacto telefónico entre Occhiato y Peña no fue el esperado.

"La primera llamada sorprendió a Florencia por el tono y la manera en que se dio la conversación", aseguró.

Consultado sobre ese episodio, Burlando sostuvo que, frente a una situación tan delicada, las decisiones tomadas por el canal fueron apresuradas.

"Pensaron que las consecuencias iban a ser distintas y por eso actuaron con ligereza y sin la prudencia necesaria", señaló.

Finalmente, cuando le mencionaron que la actriz se había sentido "maltratada", el abogado evitó desmentir esa versión, alimentando la tensión entre ambas partes mientras las negociaciones siguen sin avances concretos.