Inglaterra lo remontó 2-1 ante RD Congo y avanzó a los octavos del Mundial

Inglaterra evitó una eliminación inesperada y se clasificó a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras derrotar 2-1 a República Democrática del Congo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El conjunto dirigido por Gareth Southgate dio vuelta un partido muy complicado gracias a un doblete de Harry Kane y ahora se enfrentará a México en la próxima ronda.

El seleccionado africano sorprendió desde el inicio y estuvo muy cerca de dar uno de los grandes golpes del torneo. Brian Cipenga abrió el marcador a los seis minutos con un potente remate que dejó sin respuestas a Jordan Pickford y obligó a Inglaterra a remar desde atrás durante gran parte del encuentro.

RD Congo sorprendió a Inglaterra y se fue al descanso en ventaja

El conjunto africano golpeó rápidamente y manejó con inteligencia la ventaja durante la primera mitad. Tras el 1-0 de Cipenga, Inglaterra tuvo dificultades para encontrar espacios y recién pudo generar peligro cerca de la media hora.

Ezri Konsa estuvo cerca del empate luego de un centro de Declan Rice y, poco después, Jude Bellingham exigió una gran respuesta del arquero Lionel Mpasi con un cabezazo a quemarropa.

Lejos de replegarse, RD Congo siguió siendo peligroso de contragolpe. Yoane Wissa estuvo a centímetros del segundo gol con un remate que se estrelló en el poste, mientras Mpasi volvió a lucirse con varias intervenciones decisivas para sostener la ventaja antes del descanso.

Harry Kane lideró la remontada y clasificó a Inglaterra

En el complemento, Inglaterra salió decidida a revertir la historia y convirtió a Lionel Mpasi en la gran figura del encuentro. El arquero africano respondió una y otra vez ante los intentos de Jude Bellingham, Marcus Rashford y compañía, mientras Chancel Mbemba incluso salvó un gol sobre la línea.

La igualdad finalmente llegó a los 75 minutos. Anthony Gordon envió un centro preciso desde la izquierda y Harry Kane apareció de cabeza para marcar el 1-1 y devolverle la esperanza al conjunto inglés.

Cuando el partido parecía encaminarse al alargue, Inglaterra encontró el gol de la clasificación. A cuatro minutos del final, Kane aprovechó un rebote dentro del área y sacó un potente derechazo al ángulo para establecer el 2-1 definitivo.

Con esta victoria, Inglaterra dejó en el camino a República Democrática del Congo y avanzó a los octavos de final, donde buscará seguir su camino mundialista frente a México.