Un día como hoy en la historia

El primer anuncio de televisión de la historia se transmitía en Estados Unidos a las 14:29 horas del 1 de julio de 1941. El comercial, de 10 segundos de duración, correspondía a la marca de relojes Bulova. Consistía en una imagen de un reloj sobre un mapa de Estados Unidos y una voz en off que decía “America runs on Bulova time” (América corre en el tiempo de Bulova). Con un costo aproximado de 4 dólares, se emitió en WNBT, un canal de Nueva York, durante una retransmisión de un partido de béisbol entre los equipos Brooklyn Dodgers y Philadelphia Phillies. A pesar de que en aquel entonces no muchas personas contaban con televisores en la ciudad de Nueva York, el comercial fue un éxito, lo que generó que muchas compañías siguieran los pasos de Bulova. Entre estas se encontraban Pan American World Airways, Firestone Tire y Gimbel’s Department Store. Otro gran paso en la historia de los comerciales de televisión ocurrió en la década de 1960. Un ejecutivo de la NBC sugirió transmitir anuncios de aproximadamente 1 minuto de duración durante lo que hoy conocemos como cortes comerciales, generando una manera mucho más efectiva de llegar al público.