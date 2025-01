La advertencia del ministro de Obras Públicas de Santa Fe: "Nación no cumple los acuerdos"

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, le dijo a EL Litoral que el gobierno nacional no está cumpliendo el acuerdo firmado el 25 de junio último por el cual se comprometió a llevar adelante una serie de trabajos de infraestructura vial e hídrica en la provincia mientras que la administración santafesina se hacía cargo de retomar otras trabajos.

Es grave, la provincia hizo un convenio con Nación que se comprometió a realizar determinadas obras y otras tomó la provincia. Nueve obras y no están cumpliendo" señaló el funcionario.

Después detalló que la planta de extensión de Aguas Santafesinas en Santa Fe está casi parada; la planta de Baigorria, también de Aguas está parada. "Por eso el gobernador (Maximiliano Pullaro) no quiere firmar con nación cualquier cosa, porque no cumplen con la palabra”.

“No les importa”

“Dijeron vamos a terminar la obra del monumento a la Bandera en Rosario y no lo hicieron; vamos a terminar la planta de calle Ituzaingó en la capital y no pagan los certificados de obras; dijeron que iban a ceder la A012 a la provincia y ahora no lo quieren hacer", enumeró.

"Piden acordar el juicio por la deuda previsional, piden que Santa Fe pague los servicios de la ex Afip. Para nosotros son cosas distintas. Por eso es muy difícil la relación con la Nación", agregó.

-¿Usted afirma que las nueve obras acordadas por Santa Fe con Nación no se están cumpliendo?,

-No está cumpliendo, están ahí casi todas paralizadas. Nación firmó el compromiso y no lo cubre; nosotros nos hicimos cargo de la obra de Cascada Saladillo, en Rosario, una obra carísima.

Milei está haciendo cosas que había que hacer en el país. Cosas buenas que quizás solo un presidente con ese empuje puede realizar. Pero el interior del país no les importa porque viajan en avión, tienen la cabeza puesta en otro lado. Les hablás a los funcionarios nacionales de la ruta 11, la 34, la 33, y no las tienen en la cabeza.

Cárcel de Coronda

En el acuerdo de junio firmado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con el gobernador Maximiliano Pullaro, el gobierno central se comprometió a retomar los trabajos de la planta de agua potabilizadora local en barrio Candioti que tenía apenas un 18% de avance a ese momento así como la de Granadero Baigorria, la planta depuradora de líquidos cloacales en Rafaela.

También la continuidad del acueducto San Javier - Tostado; la culminación de la cárcel federal en Coronda; el refuerzo de un acueducto en Rosario, la refacción del Monumento a la Bandera y el compromiso de mantener las rutas nacionales que cruzan la provincia.

De esos compromisos se inauguró -sin habilitación aún- la cárcel federal en Coronda. En cambio, el acueducto San Javier - Tostado (con crédito externo) avanza demasiado lento para la opinión del ministro así como la obra de defensa de la ciudad de San Javier, también con crédito externo afectado.

Por eso, Enrico sigue insistiendo en que "el problema grave que tenemos en Santa Fe se llama rutas nacionales. Se llama esta postura del presidente Milei de no me importan las rutas, no voy a poner un peso, no le corto el pasto, no pongo luces, si se rompen no tengo plata".

Después detalla que se ingresa a Santa Fe por la circunvalación en el Museo de la Constitución, la circunvalación de Santa Fe es una ruta nacional como es el puente carretero Santa Fe - Santo Tomé. Son estructuras nacionales como las rutas 11, la 34, la 168.

“Algo tiene que volver”

"Si no invertís en rutas, terminás andando sobre pozos. Santa Fe es una provincia que aporta mucho a la Nación en materia de impuestos (retenciones, Ganancias, IVA), algo tiene que volver", cuestionó.

"Ese es el problema más grande que tenemos: la desatención decidida políticamente del gobierno de Milei y decir no hay plata para rutas nacionales", insiste un ministro que se cansó de transitar despachos oficiales en Buenos Aires.

Enrico es escéptico de que haya interés privado en hacerse cargo de corredores viales como anuncia el gobierno. Se esperan novedades en las próximas horas sobre este tema.

"Pullaro le dijo al presidente Milei si no puede, no quiere y no sabe, pase a la provincia la 11, la 33, la 34, la ruta A012 que nosotros organizamos un sistema de mantenimiento con peajes.

Las rutas nacionales, sin mantenimiento, son el principal problema que tenemos porque son 2.685 km de rutas nacionales que están a la buena de Dios, no hay política de mantenimiento. En las rutas provinciales, que son 4.600 km de extensión, tenemos un plan de obras que abarcan la 2, la 1, la 39, en la autopista lanzamos el tercer carril en la cabecera sur", añade.

De menor a mayor

Según Enrico, el gobierno provincial tiene más de 1.400 obras entre ejecución, elaboración de proyecto, en tramitación. En algunos casos son obras de reparación de calles en un pueblo pequeñito a una obra importante como el puente, pero intentamos estar en toda la provincia con los recursos que tenemos.

Apalancada en bonos cedidos por Nación por la deuda previsional, más ahorros en la ejecución presupuestaria, Santa Fe sigue adelante con el plan. Enrico tiene un objetivo "ser mejores que Córdoba en obras de infraestructura. Santa Fe está atrasada en infraestructura y para avanzar se vienen hasta cambios culturales, como la contribución de mejoras para obras nuevas", adelanta.

Licitación

Enrico adelantó que en febrero, Vialidad licitará la reparación de la ruta provincial 2 desde la ruta nacional 11 hasta la ruta 5. El ministro se mostró esperanzado de que en el primer semestre la obra de reparación -clave para el dpto La Capital- esté en marcha.

Puente Carretero

Enrico no duda en señalar que en semanas más se va a adjudicar la obra del puente que la provincia construirá sobre el río Salado paralelo al actual Carretero.

"Lo vamos a hacer los santafesinos, el gobierno nacional no pone ni un tornillo; es más molestaron en un momento porque querían que firmemos un convenio. Les dijimos que lo íbamos a hacer igual porque sale de la costa de una ciudad e ingresa a la costa de la otra; tenemos que clavar 238 columnas o pilotes sobre el lecho de un río provincial; necesitamos que no nos molesten”.

“Querían que el puente se lo cedamos a ellos, de ninguna manera. Le dijimos que si después Nación no quiere conectar el puente a la ruta 11 que se aguanten a los 400 mil santafesinos y 100 mil santotomesinos que van a estar reclamando poder usarlo. Finalmente se firmó el convenio y vamos a hacer la obra", afirmó.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.