El Gobierno y el PRO agitan las candidaturas de Karina Milei y de Macri: ¿posibilidad real o método de presión?

Nunca hubo química. Karina Milei siempre desconfió de sus intenciones, y Mauricio Macri entendió de entrada, con razón, que ella ofrecía la principal resistencia a una alianza electoral de cara a las elecciones, incluso con mayor vehemencia que Santiago Caputo, el asesor estrella de Javier Milei, que, más allá de sus objeciones, deberá explorar un entendimiento con el PRO si el presidente así lo requiere.

El año pasado, la secretaria General y el ex mandatario se reunieron una sola vez, en Olivos, en los inicios del gobierno, con Nicolás Posse, que todavía trabajaba como ministro coordinador, como único testigo. El resultado fue negativo: sirvió solo para que ambos reconfirmaran sus posiciones.

Desde ese momento, Macri se convenció de que, con excepción de Milei, los otros dos integrantes del “triángulo de hierro” se complotaban para rechazar cualquier tipo de acuerdo con el PRO. Aun así, el ex presidente ensayó algunas gestiones con Caputo, a pesar de señalarlo públicamente como el responsable, según él, de una gestión deficitaria, que incluyeron una serie de reuniones durante el 2024. El resultado también fue negativo. Antes de Navidad, como publicó este medio, el consultor le envió un mensaje encriptado a través de un colega amigo que habla fluido con el jefe del PRO: audaz, le avisó que en Casa Rosada empezaba a agotarse la paciencia.

Con la hermana presidencial, por el contrario, Macri no intentó ninguna otra gestión reservada.

En vísperas de la campaña, los nombres de Macri y de Karina Milei vuelven a cruzarse porque en ambos campamentos, el del PRO y LLA, se empezaron a agitar a ambos como dos potenciales candidatos, en un verano pre-electoral plagado de incertidumbres. Los dos casos abonan el mismo dilema: ¿existe una posibilidad real de que se postulen o se trata, sencillamente, de un método de presión cruzada? Por el lado del gobierno, la figura de la secretaria General arrastra, además, un condimento adicional: es la funcionaria y dirigente de mayor relevancia del espacio, a la par de su hermano. Tiene poder de veto, y la reconocen implacable. Para Milei, es su as de espadas.

En ese contexto, en el universo libertario aseguraron en estas horas que, por ahora, Karina Milei no quiere saber nada con ninguna candidatura, a pesar de que ayer, en el desembarco libertario en Mar del Plata, tanto Martín Menem como Sebastián Pareja, dos de los principales laderos de la secretaria General, volvieron a coquetear con su postulación. “Depende de la voluntad de ella. En mi opinión, reúne todas las condiciones porque fue capaz de que Javier llegara a presidente sin tener partido”, dijo el primero. “Es una buena candidata, pero no estamos trabajando en eso porque es otro tema. Si termina siendo candidata, bienvenido sea”, reflexionó el segundo.

La hermana del presidente está fascinada con su rol diario al lado del jefe de Estado, y no tiene previsto por el momento modificar esa rutina. No se imagina en el Congreso, y puertas adentro tampoco quieren lanzar postulaciones testimoniales. Su debut público en el Parque Lezama, en septiembre pasado, le dejó además una sensación muy amarga: se preparó durante varios días para su primer discurso en un acto político de esa magnitud, y el resultado no fue para nada satisfactorio. Se concentró entonces en apuntalar el sello de LLA, hasta conseguir la personería jurídica en una serie de distritos para tener autonomía propia a nivel nacional en las elecciones de este año. Por ese operativo, desembarcó este lunes en Mar del Plata, en los pagos de Guillermo Montenegro, del PRO, que, como la mayoría de los dirigentes bonaerenses del macrismo, auspicia una alianza con los libertarios en territorio provincial.

En simultáneo, la secretaria General acentuó en estos últimos meses un posicionamiento muy refractario al macrismo en la capital, la casa matriz del PRO, lo que llevó al jefe de Gobierno a adelantar las elecciones locales para despegarlas del calendario nacional. La decisión tensó el vínculo con el Ejecutivo hasta que Milei pidió públicamente trabajar en un acuerdo con Macri. Sin embargo, ese pronunciamiento público del presidente no alteró la hoja de ruta de su hermana, que ordenó a sus delegados en la Ciudad, encabezados por Pilar Ramírez, conservar la misma estrategia que en los últimos tiempos. Es decir, de oposición casi total a la administración macrista. En estas horas, la discusión giraba en torno al debate sobre la suspensión de las PASO locales: existían en estos días negociaciones muy avanzadas con el peronismo. No así con LLA.

Con una disputa casi confirmada en la categoría de legisladores porteños, en la versión capitalina de La Libertad Avanza se analizaban por estas horas diferentes alternativas para presentarse en julio o antes, si es que Jorge Macri consigue los votos necesarios para suspender las primarias. Con varios nombres sobre la mesa, empezaba a esfumarse la chance de recurrir a Manuel Adorni, que no quiere ser candidato en estas elecciones. En el Gobierno creen, además, que no tiene reemplazo en la vocería presidencial.

Para el jefe de Gobierno, la situación presenta una complejidad extra porque de él depende, en buena medida, que se prolongue la hegemonía que el PRO consiguió en la Capital a partir del 2007, y que su primo Mauricio no está dispuesto a negociar con Casa Rosada.

Es tal la urgencia frente a la amenaza libertaria que el ex intendente de Vicente López logró lo que hasta ahora nadie había podido: que se instalara públicamente una posible postulación del ex presidente, al menos en términos comunicacionales. La supuesta candidatura fue adelantada, en ese sentido, por el jefe de Gobierno durante el acto partidario que encabezó la semana pasada. Fue la fase uno del operativo. La fase dos tardó apenas 48 horas: el fin de semana, a través de una pegatina firmada por la juventud macrista, apareció en la capital la consigna “Mauricio 2025″, avalada por el ex presidente pero impulsada principalmente por Jorge Macri, el más interesado en una potencial postulación de su primo para el Senado.

Macri no quiere ser candidato, detesta el Congreso, no se imagina sentado en una banca del Senado y no es una opción que evalúe con seriedad. Pero es perfectamente consciente de la situación que atraviesa el PRO en la Ciudad, de las urgencias de su primo y de las dificultades para continuar con la hegemonía macrista en el bastión principal de su partido con la irrupción de La Libertad Avanza. Por eso deja correr la versión: su postulación es, antes que nada, una carta de negociación y un método de presión para el Gobierno, en especial para los Milei. Alguna vez, el jefe del PRO aseguró entre sus íntimos que el presidente no pondría a nadie enfrente si él decidiera postularse. Lo dijo, puertas adentro, cuando desde el Ejecutivo comenzaron a agitar una posible candidatura de Patricia Bullrich, una decisión que la ministra preferiría no tomar.

En Casa Rosada, de todos modos, no están muy preocupados por la figura de Macri, un dirigente que entiende de juegos de cartas. “Cuando jugas al póker y tiras un all in, el otro puede saber que en realidad podés tener un 8 y un 2 en la mano, y que no valen demasiado”, resaltó anoche un dirigente del PRO bonaerense que mira con buenos ojos a LLA, y que propicia una alianza con el Gobierno.

Es que, puertas adentro del PRO, hay un buen número de dirigentes que están algo fastidiados con Macri, porque creen que el ex mandatario privilegia su interés sobre la capital. Ayer, el comunicado publicado por el PRO en el que se ponderó la inclusión del proyecto de Ficha Limpia en la convocatoria a sesiones extraordinarias, y en el que se criticó, con dureza -”visión autoritaria”, acusaron-, la exclusión del Presupuesto 2025, tuvo muy poco consenso interno, y una notoria discusión de verano. Una más.

En ese texto, el PRO de Macri volvió a insistir con la conformación de un equipo de trabajo. En Casa Rosada, por ahora, no acusaron recibo. Anoche, a última hora, Milei reposteó en su cuenta de X fragmentos de la entrevista que la ministra de Seguridad le concedió a “El Gordo Dan” en el canal de streaming Carajo en los que la funcionaria contó su versión de cómo apoyó al economista de cara al balotaje del 2023 y sus diferencias con Macri. “Gracias por poner el interés de los argentinos por sobre lo personal”, agradeció el jefe de Estado.

* Para www.infobae.com