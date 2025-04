"No me interesa ser presidente. No me siento cómodo en el debate nacional"

Maximiliano Pullaro recibió a varios medios locales y nacionales a una semana de las elecciones constituyentes, en el edificio de la sede del gobierno provincial en Rosario. La Política Online pudo conversar unos minutos donde el mandatario destacó muchas coincidencias y algunas diferencias con el presidente Milei, su alianza con Frigerio y Llaryora y su desinterés por una candidatura presidencial.

El próximo domingo 13 de abril los santafesinos votarán a los 69 constituyentes que reformarán la Constitución provincial. Cincuenta serán elegidos por distrito único, donde Pullaro encabeza la lista oficialista y los otros 19 se eligen uno por departamento. El gobernador confía en lograr un buen resultado que le habilite la reelección aunque cuando se le pregunta, elude el tema.

El domingo son las elecciones donde se elegirán constituyentes. Su lista encabeza todas las encuestas, pero ¿cree que puede haber sorpresa en algunos departamentos?

Estamos en condiciones de ganar en los 19 distritos. Nosotros estamos mostrando un modelo de gestión y una forma de administrar que resuelve problemas en la provincia de Santa Fe. Destacamos tres puntos fundamentales: la obra pública, que hacía años que no había la inversión que hay hoy con recursos propios y para eso hubo que ordenar el Estado, bajar el costo y ser más eficiente en la manera de administrar. Lo que ahorramos, lo invertimos en obras en toda la provincia.

El otro es la seguridad pública, que es el principal problema. Tuvimos un descenso del 65% en términos provinciales de la violencia si comparamos con los años 2022 o 2023. El tercer punto es el fortalecimiento del sistema educativo, las clases comenzaron el día que tenían que empezar despues de 14 años. Unidos muestra un modelo y por eso confiamos en que nuestros candidatos puedan lograr un triunfo. no me animaría en decir que la elección está más difícil en algún departamento.

¿Confía en lograr los votos que necesita para conseguir que le habiliten la reelección?

Confío en que Unidos va a ser la primera minoría, que va a superar los 30 o 32 convencionales constituyentes y con mucho diálogo político con el resto de los actores que lleguen a la Convención podamos tener una constitución moderna que mire al futuro. Eso significa que No que me dé la reelección, sino que limite las reelecciones para todos los cargos públicos en una reelección.

Además, que consagre el criterio de ficha limpia para que los corruptos no puedan ser nunca más candidatos en la provincia de Santa Fe, que termine con los fueros parlamentarios para que se pueda juzgar y detener a un legislador si comete un delito, que termine con los privilegios de la politica con los cargos hereditarios en las empresas públicas y consagre el equilibrio fiscal para que no venga un populista y te llene de ñoquis las empresas estatales y te haga imposible gestionarlo. Que no te haga retroceder en materia de seguridad pública que no sea una constitución zafaroniana que ubique al delincuente en el lugar de una víctima de una sociedad injusta. Es lo que quiero que se discuta.

¿Cómo es la relación actual con el presidente Javier Milei?

Tenemos una buena relación con el presidente de la República Argentina y con sus ministros. Tenemos una relación institucional correcta, como debe ser. Tenemos muchas coincidencias y algunas diferencias.

Las coincidencias tienen que ver con que se está haciendo lo que se debía hacer en el país. Bajar el costo del Estado, bajar el gasto público y lograr equilibrio fiscal. En Santa Fe tuvimos un ajuste mayor del Estado del que se hizo en Nación. Haber bajado la inflación, la tasa de interés y el riesgo país fueron logros importantes.

En este momento, necesitamos que se mire mucho al sistema productivo, a las pymes, a las industrias, a nuestro campo porque eso es lo que le da a la Argentina la capacidad de sostenerse, de generar empleo, de generar crecimiento y trabajo. Para mí, argentina no sale adelante con el capital financiero sino con el mundo del trabajo que tiene mucho para dar. Para eso, hay que hacer muchas cosas.

¿Cree que el gobierno nacional prioriza casi exclusivamente el capital financiero?

Está a la vista, me da la sensación. Creo que está muy preocupado por el control de la macroeconomía y eso está bien, pero tiene una mirada lejana sobre la microeconomía, sobre cuánto vale el kilo de pan, la carne, cuál es el impacto en los salarios de la economía local. Creo que hay que prestar atención ahí porque hay mucha gente que no la está pasando bien y tal vez con muy poco, mirando al mundo del trabajo, a nuestras pymes, Argentina puede salir adelante.

La semana pasada se discutió en el Senado la designación de jueces por decreto del Ejecutivo. ¿Usted advierte o teme algún intento de deriva autoritaria de Javier Milei?

Tengo mi mirada del sistema institucional. El presidente tiene la facultad constitucional y legal de enviar a quien entienda deben ser jueces de la Corte Suprema de Justicia. En Santa Fe logré renovar tres cargos de la Corte local. En nación es el Senado que define si la propuesta del presidente es correcta mientras que en Santa Fe hay un requerimiento distinto, una vez que se envían los pliegos a la Legislatura hay 30 días para tratarlos si no se tratan quedan fictos.

Javier Milei hacía un año había enviado los pliegos y el Senado daba vueltas y vueltas manoseando estos nombres, exponiéndolos permanentemente en agenda pública y politica y eso no está bien. Yo no encuentro otra alternativa que haya tenido el presidente que es el de mandarlos por decreto

¿Usted defiende la movida de Milei?

Lo defiendo porque el Senado se demoró un año. No lo hubiese defendido si el Senado era una institución que debatiera y resolviese la situación. No me meto en la cuestión particular sino digo que el Senado tuvo una responsabilidad en esto que fue que no resolvió en tiempo y forma y el presidente no tuvo otro camino que fue mandar el decreto. Un mes después que mandó el decreto, el Senado actuó y rechazó los pliegos. Lo podría haber hecho meses antes. Creo que hay que corregir este mecanismo institucional como el de Santa Fe.

Entonces no teme a una deriva autoritaria de parte del gobierno nacional.

No, veo un sistema institucional muy fuerte en la república argentina.

Y los insultos del presidente a periodistas, contra la misma Unión Cívica Radical, contra economistas que no piensan como el presidente, ¿no observa un peligro allí?

Eso no está bien. Los argentinos nos tenemos que escuchar, dialogar y tener la capacidad de sentarnos en una mesa y si nos agredimos permanentemente se hace difícil. Nadie tiene la verdad absoluta. No se está escuchando, ni el gobierno ni la oposición. Tienen posiciones irreductibles.

Yo quiero mostrar lo que hicimos en Santa Fe. Tenemos una ley de reforma constitucional que no se pudo lograr en 60 años. No es casualidad que se reforme en este período y no es verdad que es la primera vez que el oficialismo tiene mayoría en ambas cámaras. Hubo que construir una mayoria parlamentaria. Construimos 37 votos (de 50) en diputados y tenemos solo 28 en nuestro bloque. En el Senado solo 2 o 3 votaron en contra. Eso se consiguió porque se dialogó. Acá no nos insultamos, no nos agredimos y si nos insultan, contestamos con gestión.

Lo vimos interactuar mucho con Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, del PRO y con el peronista Martín Llaryora, de Córdoba: ¿nació un nuevo polo de poder que derive en una propuesta electoral?

En principio, defendemos el interior productivo, el campo, las pymes y el fortalecimiento de nuestro sistema de puertos. Defendemos un modelo distinto al de los gobiernos nacionales porque más allá de quien gobierne: kirchneristas, de Juntos por el Cambio o de La Libertad Avanza, siempre nos gobiernan los porteños con una mirada porteñocéntrica que nada tiene que ver con el interior productivo ni con el fortalecimiento del sistema productivo sino con el fortalecimiento del Amba, de los barones y punteros del conurbano, que hace que un mundo improductivo sea sostenido por otro productivo. Santa Fe le aporta tres veces más al gobierno nacional de lo que viene y nuestras rutas están destrozadas.

Ahora vamos a hacer una inversión muy grande que debiera hacer el gobierno nacional para resolver el ingreso a los puertos santafesinos cuando de retenciones, la provincia de Santa Fe se lleva cero y se tienen que hacer cargo de todas las rutas. Es lo que hace la región centro, defender al interior productivo y mostrar que hay un modelo que funciona en argentina.

¿Pero va a madurar en una propuesta electoral?

Con Rogelio Frigerio pertenecemos al mismo frente político, de Juntos por el Cambio, que se está redefiniendo y el partido del gobernador Llaryora y Schiaretti, Hacemos, integra Unidos para Cambiar Santa Ce con lo cual, el nivel de debate y propuesta politica es muy importante. Después, viene una elección nacional donde cada uno defiende los interese de su provincia, pero creo que lo que tenemos que hacer es un compromiso muy fuerte de que los legisladores de nuestras provincias defiendan estos intereses. Hay un modelo que funciona en Argentina y es el que nosotros estamos desarrollando.

¿Piensa en su carrera presidencial?

No. Lo digo siempre, no niego que desde afuera de Santa Fe nos visualicen o miren el modelo de esta provincia, la obra pública, la baja de la inseguridad, mejora en calidad educativa, muchos miran al modelo provincial, pero yo como gobernador no me siento cómodo en el debate nacional. Me siento cómodo en el debate provincial, hay muchos dirigentes que están muy preparados para el debate nacional pero no es mi caso. No estoy cómodo con los temas de debate. No me veo ni en el Congreso Nacional ni en la presidencia.

CON INFORMACION DE LAPOLITICAONLINE.