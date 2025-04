La Rosada quiere evitar que se amplifique el criptoescándalo

Más allá del frente cambiario, el gobierno de Javier Milei tiene otra preocupación, que genera debates internos, cargados de intensidad: los avances del caso $Libra y que haya una voz del oficialismo desde esta semana respondiendo múltiples preguntas sobre el tema.

Cualquier dirigente de La Libertad Avanza, sin importar el rango, sigue reconociendo que aquel posteo en X del 14 de febrero de Javier Milei, en el que el Presidente difundió una criptomoneda cuyo valor creció para luego desplomarse en cuestión de horas, y que fue borrado con un pedido de disculpas, fue una bala que pegó totalmente de lleno. Y que es una especie de “mancha venenosa” que va a perseguir a la gestión libertaria.

En LLA no dudan de la honestidad del economista y aquellos que pudieron presenciar la sesión de la Cámara de Diputados en la que se conformó la comisión investigadora sobre el activo digital que fue realizado por Hayden Davies hoy están más que convencidos de que no hay manera de probar culpabilidad del jefe de Estado y su entorno ante lo sucedido.

Incluso, en el oficialismo aseguran que aquellos que la oposición pidió interpelar para develar qué sucedió, cómo el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva, no van a poder dar explicaciones simplemente porque están totalmente ajenos al caso. “Van a ir y no van a decir nada”, anticipa una voz libertaria que a su vez agrega un dato: en el Gobierno no están seguros de que funcionarios deban comparecer ante el Congreso para dar su versión acerca del tema.

¿Cuál es el motivo? Una posición, firme, es que si aparecen por la Cámara baja integrantes libertarios hablando del escándalo, solo servirá para que el criptogate cobre más relevancia dentro de la agenda pública. “Justamente ese es el objetivo que tiene la oposición, seguir manteniendo en vida todo lo que pasó”, resumen. El escenario lleva a que en el ecosistema libertario consideren conveniente no seguir agregando material a una problemática sensible y que representó uno de los golpes más duros para la administración Milei.

La oposición ya pidió interpelar a Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, el mencionado Silva, Luis “Toto” Caputo, el ministro de Economía, y Mariano Cuneo Libarano, el titular de la cartera de Justicia. Gracias a negociaciones de LLA, Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia, persona apuntada por autorizar reuniones entre el jefe de Estado y los encargados de armar el proyecto cripto en la Casa Rosada y en Olivos, quedó exenta de pasar por la flamante comisión.

Por el momento, el único que va a aparecer hablando del tema, pese a las reticencias que existen en Balcarce 50, es Francos, el próximo 16 de abril. El ministro coordinador pactó con la oposición y dijo que está dispuesto a dar respuestas sobre qué pasó con $Libra en su próximo informe de gestión, que será brindado ante la Cámara baja. Pero no hay señales de que acepte, además, ser interpelado el 22 de abril, tal como determinó la última sesión de la Cámara baja.

En sus últimas entrevistas, Francos se ató al guion y dijo que el economista no tuvo “ninguna responsabilidad, dolo ni mala intención” en la promoción del proyecto que hoy está siendo indagado por la Justicia, con el fiscal federal Eduardo Taiano solicitando ante la jueza María Servini que levante el secreto fiscal y bancario de Javier y Karina Milei.

Para el líder del gabinete, Milei “solo compartió algo que consideraba favorable para la Argentina pero no hubo implicación directa en la reacción ni comercialización” de la criptomoneda.

También apuntó que la Justicia está llevando adelante su propia investigación y que el Gobierno se comprometió a cumplir con todo lo estipulado por la Constitución nacional. Mencionó, además, que no tiene inconvenientes en asistir las veces que sean necesarias al Parlamento en las fechas estipuladas. Por lo menos, en una, estará presente.

