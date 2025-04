María Eugenia Vidal cuestionó la motosierra de Javier Milei: “En la Ciudad no es justicia, es destrucción”

La diputada nacional María Eugenia Vidal aseguró que la Ciudad de Buenos Aires no necesita la motosierra que propone el gobierno de Javier Milei. En una entrevista televisiva, defendió la gestión del Pro en la Ciudad y dijo que aplicar recortes “no es justicia, sino destrucción”. También cuestionó a Manuel Adorni , vocero presidencial, y al gobernador bonaerense Axel Kicillof , a quienes acusó de tergiversar la realidad.

«Hay desconocimiento sobre lo que se logró en la Ciudad. No se necesita una motosierra . Aquí hay cuentas ordenadas, obras sin corrupción, educación pública fuerte y un SAME que funciona», afirmó María Eugenia Vidal. Sus declaraciones respondieron a la imagen que Karina Milei y Adorni difundieron días atrás, con una motosierra en mano frente a la sede del Gobierno porteño.

Defensa del modelo porteño y críticas a Adorni

De cara a las elecciones, Vidal aseguró que está en juego la continuidad del rumbo tomado. «Queremos más transporte, más obras, más telemedicina en los hospitales y mejor escuela pública . No volver al pasado que representa a Santoro, con inflación y excusas», señaló.

También cruzó a Adorni por decir que “perder por un punto con Santoro sería un buen resultado”. Vidal fue directo: «Llama la atención que perder con el kirchnerismo se vea como algo positivo. Nosotros gestionamos esta ciudad. Lo opuesto al kirchnerismo no es gritar en redes, es mostrar hechos concretos».

Vidal defendió a los candidatos del Pro en la Ciudad . Dijo que recorre plazas, centros comerciales y casas para hablar con los vecinos. «Queremos leyes que bajen impuestos y protejan a nuestros hijos de la violencia digital. También dar oportunidades laborales a personas mayores de 50 años que hoy no consiguen empleo», expresó.

Luego apuntó contra Axel Kicillof , a quien acusó de dejar una deuda mal reestructurada. «Hace seis años que los bonaerenses esperan respuestas. No quieren más análisis del FMI. Quieren que los gobiernen. Él fue parte del gobierno que dejó una inflación del 220%. Hay que tener cara», dijo.

Según María Eugenia Vidal, la gente ya no quiere discursos. «Los vecinos no quieren que los maten por un celular. No quieren encerrarse a las seis de la tarde. Quieren salud, educación, trabajo. Quieren que su gobernador los escuche y esté presente», afirmó.

En el cierre, pidió cuidar lo que se logró en estos años. «Esta ciudad no necesita motosierra. Necesita seguir creciendo. Lo hicimos juntos y podemos ir por más», concluyó.

Con información de www.elintransigente.com