"Las elecciones se desarrollaron con normalidad", afirmó el secretario electoral de Santa Fe

Luego del cierre de las elecciones generales de Convencionales Reformadores y las PASO Municipales y Comunales, que se desarrollaron este domingo en la provincia de Santa Fe, el secretario electoral, Pablo Ayala, brindó detalles del desarrollo de la jornada electoral y los primeros avances en el escrutinio de votos.

En la primera declaración oficial de la noche, Ayala aseguró que las elecciones se desarrollaron con normalidad. No quiso adelantar el horario de finalización del escrutinio. Y no confirmó el dato de la cantidad de ciudadanos que votaron.

Principales conceptos

"Las elecciones se desarrollaron de manera normal", aseguró Ayala. "Las mesas estuvieron constituidas en tiempo y forma. No hubo mayores incidentes, salvo algunas demoras menores. El cierre fue a las 18 con total normalidad", resaltó.

Respecto a la concurrencia, dijo que "El último corte fue a las 15:30. Cuando tengamos más información, podremos hacer alguna precisión más sobre la cantidad de votantes de la jornada".

En cuanto al escrutinio, dijo que "a partir de las 18:20 ya comenzaron a cargarse los primeros telegramas". Y agregó que "estamos siguiendo paso a paso el conteo de votos de cada localidad".

En ese sentido, el secretario electoral marcó que "recién están cargados el 3% de las mesas" y que "seguramente alrededor de las 21:30 estén saliendo más resultados", luego de que empiecen a ingresar los votos de las ciudades grandes como Santa Fe y Rosario, que demandan más tiempo de conteo.

Consultado sobre las ea un grupo de personas por sacarse fotos en los box de votación, sostuvo que "se han reportado algunos incidentes y actuamos en consecuencia".

Qué se votó

En toda la provincia se eligen Convencionales Reformadores: 50 convencionales por distrito único y un convencional por cada uno de los 19 departamentos provinciales. Esta votación se realizó por única vez y sin segunda instancia. Las 69 personas que resulten electas tendrán la responsabilidad de debatir y definir los históricos cambios de la Constitución de la Provincia de Santa Fe.

Además, en algunas localidades se realizaron las PASO para elegir candidatos a cargos municipales y comunales: en 11 localidades a intendentes; en 53 localidades se eligen candidatos a concejales municipales; y en 75 localidades, los candidatos a miembros de comisiones comunales y contralores de cuentas.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.